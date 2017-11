Berga busca la manera de cobrar 400.000 euros d'IBI del sòl de la fàbrica de Cal Rosal

De la rutilant esplendor que va viure el sector tèxtil al Berguedà el segle XX al més absolut ostracisme i abandonament. Aquesta és la trajectòria que ha viscut part del patrimoni industrial del Berguedà. Passa amb el que va ser el cor de l'imperi minaire al Berguedà, el complex de la mina de la Consolació de Cercs de Carbones de Berga, que cau a trossos, i passa amb el tèxtil. Un dels exemples més visibles d'aquesta amarga realitat és el conjunt d'edificis de l'antiga fàbrica de Cal Rosal que va tancar portes a la dècada dels 90 i que havia estat la colònia amb més treballadors de la comarca. A la façana principal de l'immoble, les lletres del nom de la darrera empresa, Bergolvan, han anat caient com ho van fer al seu dia les esperances de milers de treballadors de forjar-se el futur treballant al peu dels telers. Aquestes edificacions cauen inexorablement i en aquest cas amaguen una tera-nyina burocràtica que fa difícil saber de qui és la propietat.

Què s'amaga rere aquests edificis que s'ensorren literalment? En el cas de l'antiga fàbrica de Cal Rosal, un deute de 400.000 euros amb l'Ajuntament de Berga en concepte de l'Impost de Béns Immobles (IBI), segons ha explicat a Regió7 el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps. Per què passa això? «La fàbrica de Cal Rosal és propietat d'una empresa que va contraure un deute amb la Seguretat Social, que es va quedar la hipoteca que pesava sobre el terreny com a garantia». L'empresa en qüestió fa anys que no existeix. Oriol Camps ha dit que «demà, la Seguretat Social podria executar la hipoteca i passaria a ser la propietària del terreny». Tanmateix això no ha passat, segons denuncia el regidor, «perquè en el moment que la Seguretat Social sigui la propietària, amb papers, de iure, perquè ara només ho és de facto, doncs, òbviament, com a propietaris haurien de fer front a tots els pagament pendents d'aquest ter-reny». En el cas de l'Ajuntament de Berga aquest deute se situa en uns 400.000 euros, que són els rebuts de l'IBI pendents d'ençà que va tancar la fàbrica, ha explicat Camps. Aquesta problemàtica també afecta els ajuntaments d'Olvan i Avià, perquè Cal Rosal és en aquests tres termes municipals. Camps ha explicat que la Diputació de Barcelona, que s'ocupa de cobrar els impostos del consistori berguedà, «fa anys que pacientment ho va perseguint», però fins ara infructuosament. També s'han fet gestions davant de la delegació del govern estatal a Catalunya, també sense resultats. Tanmateix, Camps ha assegurat que el consistori persistirà en la seva històrica reclamació per aconseguir cobrar el que hi ha pendent.