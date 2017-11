Demanen la clausura del Konvent

? L'Ajuntament de Berga ha incoat un expedient al Konvent de Cal Rosal en què es demana que es clausuri l'activitat. Es tracta del convent de les monges que hi vivien quan la fàbrica funcionava i fins a la dècada dels 90. Al seu dia un grup de persones se'l van fer seu, i l'han anat arranjat i evitat que caigui com la fàbrica annexa. Ha esdevingut un espai de dinamització de la cultura d'avantguarda arreu del país i s'ha convertit en una referència amb l'Associació Cultural El Konvent, una entitat privada que hi té la seu. Tanmateix, l'espai, la titularitat del qual no està clara, no reuneix les condicions legals que es reclamen per mantenir un establiment obert al públic. Aquest fet ja va provocar al seu dia que hagués de tancar l'espai de cuina arran d'una denúncia dels hostalers berguedans que ho consideraven competència deslleial. Tot i que el consistori ha de fer la tramitació que preveu la legislació a través d'un expedient, l'alcaldessa Montse Venturós ha manifestat la voluntat del govern «de buscar una solució conjunta» amb altres administracions per evitar el tancament d'aquest motor sociocultural del Berguedà.