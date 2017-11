Berga organitza busos per assistir la manifestació de dissabte a Barcelona

L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural del Berguedà han fet una crida a participar en la manifestació de dissabte 11 de novembre a Barcelona per la llibertat de tots els presos polítics. És per aquets motiu que s'organitzen busos per assistir-hi que començarà a les 5 de la tarda en un punt encara per concretar.

És per això que han organitzat busos per facilitar el desplaçament des del Berguedà cap a Barcelona. Les inscripcions es poden fer a: berga@assemblea.cat o bé trucant 629 439 832. Els tiquets també es poden comprar a la botiga La Copisteria (Ronda Moreta, 59) de Berga. El seu preu és de 10 euros. Els autocars sortiran de Berga dissabte 11 de novembre a les 2 de la tarda des de la parada de busos del passeig de la Pau.



Avui comença comença la Setmana de la Llibertat, que acabarà amb una gran manifestació el dissabte 11 de per demanar l'alliberament dels presos polítics i per reclamar també la república . L'ANC i Òmnium fan una crida a tots els ciutadans perquè tal que hi participin massivament.