Càritas Berga busca Reis Mags per comprar joguines als infants amb necessitats

Totes les persones que algun cop a la vida s'hagin arribat a plantejar fer de Reigs Mags, enguany tenen l'oportunitat de convertir en realitat el seu somni. Ho poden fer gràcies a la iniciativa de Càritas Parroquial Berga, que sota el lema «Busquem Reis Mags» es proposa trobar persones que vulguin pagar joguines noves als infants de famílies amb pocs recursos de la capital berguedana, segons ha explicat a Regió7 Gemma Bajona, tècnica de l'entitat.

Les persones interessades a fer de Reis han de fer-ho saber a Càritas Parroquial de Berga a través del telèfon 93 822 31 55 o escrivint al seu correu electrònic: caritasparroquialberga@gmail.com. Tenen temps fins a principi de desembre. Un cop rebin la petició, els responsables de Càritas faran arribar als voluntaris alguna de les cartes als Reis escrites pels nens i nenes de les aproximadament 170 famílies necessitades de la ciutat . Aleshores, el Rei (o la Reina) ha de triar un dels regals que la quitxalla demana a la seva carta i comprar-lo i portar-lo a la seu de Càritas, que el donarà a les famílies per tal que puguin lliurar a la canalla els seus obsequis per les festes de Nadal.

Gemma Bajona ha explicat que a hores d'ara ja tenen mig centenar de persones que els han expressat la voluntat d'esdevenir Reis Mags aquest Nadal a Berga. L'any passat es va arribar a la xifra de 140 voluntaris i l'objectiu de mínims seria «repetir-ho», per bé que calen regals per a 170 nens i nenes, ha recordat Bajona.

Ja fa anys que Càritas Parroquial de Berga realitza la campanya de recollida de joguines per Nadal. Amb tot, aquesta entitat social ha volgut donar-li un nou enfocament per dignificar-la. «Ja fa anys que fem la recollida de joguines per donar als nens i nenes de famílies necessitades. La gent ens donava joguines, les embolicàvem i les famílies les venien a buscar». Aquest format presentava dos punts febles. D'una banda, en la recollida s'obtenien joguines usades, en molts casos en mal estat. «El nostre primer objectiu ha estat que als nens no els arribi qualsevol cosa». Gemma Bajona ha indicat que «creiem que els nens es mereixen que les joguines siguin noves». D'aquí que s'hagi posat en marxa la campanya «Busquem Reis Mags», adreçada a persones que vulguin pagar un regal nou per a aquests nens i nenes.

D'altra banda, un cop Càritas disposi d'aquests regals, també s'ha canviat la manera d'entregar-los. «Abans venien a buscar els regals a Càritas». Bajona ha dit que consideren que això «podia suposar una doble discriminació, primer perquè hi havia gent que era solidària però amb allò que els sobrava o que ja no volien i que donaven, i segon perquè els infants havien de venir a Càritas a buscar-los, i així no els rebien a casa com la resta d'infants». Per això, ara les joguines s'entreguen a les famílies directament i són aquestes les que lliuraran els regals als seus fills a casa seva en el decurs de les festes de Nadal.