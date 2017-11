Elena Boix: «El procés creatiu ha estat durant la lectura del llibre»

Amb dues dècades de trajectòria professional com a artista, Elena Boix ha presentat, ara, la seva primera exposició creada a partir d'un llibre. Una mostra de dibuixos i pintures que neixen per «l'impacte» que va tenir llegint Ànima, de Wadji Mouawad. El llibre l'hi va regalar una molt bona amiga seva i ha estat la font d'inspiració del seu darrer projecte artístic després d'uns anys de parèntesi en la seva carrera com a pintora.

Elena Boix, nascuda a les Preses (la Garrotxa), està instal·lada amb la seva família a Gironella des del 2009, on té també el seu taller. Des de fa una setmana, la mostra Perseguint ombres es pot visitar a la sala d'art de la biblioteca de Gironella. «Conec la Montserrat Roig, que havia estat la directora de l'escola d'art de Gironella i que ara és responsable de les activitats d'art a la biblioteca, i em va insistir perquè hi exposés fins que vaig dir que sí», comenta. Assegura que no tenia res preparat, «perquè des del 2011 fins ara havia deixat d'exposar perquè necessitava un temps de parada després d'haver emprès un camí en el món de l'art que no era el que m'agradava i que m'havia cansat», relata. «M'ha anat molt bé perquè ara he iniciat una nova etapa artística, la de pintar perquè m'agrada i fugint de la gran producció de quadres en molt poc temps, que en gran part s'acabaven comercialitzant», ha afegit.

Boix no sabia ben bé quina seria la nova línia per a l'exposició que li havien encarregat. «Pensava fer alguna cosa relacionada amb els autors de literatura que més m'agraden, però quan vaig descobrir el llibre Ànima, vaig tenir-ho clar de seguida», explica. «El procés creatiu ha estat gairebé durant la lectura. Llegia i després dibuixava», detalla. És per això, considera, «que es tracta d'un estil molt més fresc que el que havia fet anteriorment i molt més directe». Creu que «els que hagin llegit el llibre de Mouawad podran veure una interpretació bastant fidel a la realitat de les escenes i dels personatges» d'aquesta novel·la que ha sorprès l'artista.

Als anys 90 va iniciar els seus estudis relacionats amb l'art i es va graduar en arts aplicades en l'especialitat de pintura mural i litografia a La Llotja de Barcelona, i posteriorment també va llicenciar-se en Belles Arts i va fer un postgrau en Producció i Comunicació Cultural. Des de l'any 1997 ha compaginat aquests estudis amb la realització d'exposicions col·lectives i individuals en diverses sales i galeries del país.

Actualment no té cap projecte concret entre mans, tot i que un dels seus somnis a la vida és dedicar-se al cent per cent a l'art de manera professional. «Pintar sense condicionants i pintar perquè em surti del cor», confessa. De moment, les seves darreres creacions poden veure's durant les properes setmanes a l'equipament cultural de Gironella en el seu horari habitual.