«La Flor de Nadal» treballa per posar al dia l'espectacle

L´Ametlla de Merola ha engegat l´engranatge dels seus Pastorets per posar a punt l´espectacle com cada Nadal. L´agrupació teatral de la colònia del baix Berguedà inicia el compte enrere per a l´estrena de la nova temporada del muntatge amb l´objectiu de continuar posant al dia elements escènics i de vestuari, després d´una renovació iniciada ja fa algunes temporades amb l´objectiu de «modernitzar» l´espectacle.

D´aquesta manera ho ha explicat el director dels Pastorets, Moisès Boixadera, que recorda que des de fa uns anys s´han iniciat canvis a nivell intern amb l´objectiu de millorar el funcionament de l´espectacle. «En un espectacle on es mou tanta gent, és important una bona organització», ha destacat. Més enllà, però, també incorporen nous elements pel que fa a l´escenografia i al vestuari. «Fa uns anys que tenim entre mans la renovació d´alguns decorats que ja estaven molt malmesos i també la substitució de vestits i indumentària que calia renovar», ha afegit, després que l´any passat ja es va fer una catalogació estricta de totes les peces de roba que formen part del muntatge.





Canvi de dates

Un altre dels canvis d´enguany arriba amb les dates de les funcions. «Com que molts dels diumenges són dies festius, hem incorporat una funció el dissabte 30 de desembre que serà a les 9 del vespre», ha especificat. «Ho provarem a veure si funciona», ha afegit. Segons Boixadera, «és complicat fer moure més d´un centenar de persones que formen part de l´equip dels Pastorets en dies assenyalats», i més tenint en compte que «molts dels actors no resideixen actualment a l´Ametlla de Merola» tot i la seva vinculació. La resta de funcions seran el dia de Sant Esteve a les 6 de la tarda i els tres primers diumenges de gener a 2/4 de 6, ja com és habitual.



La música en directe, pendent

Els Pastorets de l´Ametlla de Merola tenen música pròpia després de la versió concert de l´espectacle que van representar durant diverses temporades a l'església mentre el teatre L´Esplai estava en obres. El compositor puig-reigenc Sergi Cuenca va ser l´encarregat de fer una obra musical que van interpretar en directe músics i cantaires en unes edicions especials del muntatge, que no tenia pràcticament escena, i que es va traslladar a l´església perquè l´equipament cultural estava en procés de reconstrucció.

El director de La Flor de Nadal, Moisès Boixadera, ha avançat que des de l´any que es va realitzar aquest format del muntatge, hi ha al damunt de la taula la possibilitat d´incorporar a l´espectacle música en directe. «Tenim les partitures i la feina està feta, però és un repte pendent per quan hi hagi la possibilitat de tirar-lo endavant», ha assegurat. «És complicat poder disposar de músics durant totes les funcions per a una interpretació en directe», ha remarcat, «tot i que hi ha molts pobles que ho fan i l´efecte és molt bo», considera. De totes maneres, no descarten fer realitat aquest projecte en properes temporades. «I si no pot ser en directe, potser enregistrar la música», diu.