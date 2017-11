Un tortuós afer amb querella arxivada

? La concessió de l'actual emissora va ser l'epicentre d'una polèmica per la querella que va presentar el fiscal d'àrea de Manresa-Igualda Ramon Menac per un presumpte delicte de prevaricació contra l'aleshores alcalde, Juli Gendrau (CiU), i l'anterior, Ramon Camps (PSC), arran d'una denúncia del periodista Jordi Simon. El cas es va arxivar. La fiscalia els acusava de no fer complir les condicions de la concessió municipal de l'emissora. Els dos exbatlles van negar en el seu dia aquestes acusacions.