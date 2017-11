Una grua dóna una imatge inèdita a la casa consistorial de Berga per obres

No es té constància que mai en la història de l'actual edifici de l'ajuntament de Berga, estrenat per Corpus el 193o, s'hi hagi instal·lat una grua de grans dimensions per fer-hi obres d'arranjament de l'envergadura de les actuals. Una grua torre d'entre 25 i 30 metres d'alçada i 60 tones s'ha convertit en la protagonista d'aquest paisatge berguedà conegut per ser l'escenari de la Patum.

Ara, la grua és la imatge de la plaça.És l'afectació més visible dels treballs d'arranjament de la coberta de la casa gran dissenyada al seu dia per l'arquitecte Emili Porta, segons ha recordat el director de l'arxiu històric de Berga Xavier Pedrals. Ni quan es va construir no s'hi va posar una grua tor-re, entre altres raons perquè aleshores no existien, segons ha dit a Regió7 Oriol Camps, regidor d'Urbanisme.

L'obra de reparació de la teulada té un pressupost de 86.959,96 euros i consisteix en el desmuntatge de la coberta, operació que ja s'ha començat a fer, segons ha confirmat el regidor d'Urbanisme. «La teulada es cobreix provisionalment», ha indicat. Se'n substituiran els elements malmesos. L'empresa Construccions J. Grau Font SA és la que porta a terme els treballs que han d'estar enllestits el gener del 2018.

La instal·lació d'una grua d'aquestes característiques requereix un projecte d'instal·lació i legalització que ha de validar i autoritzar el departament d'Indústria. La grua torre s'assenta sobre un sòcol que fa 25 metres de diàmetre situat just davant de la porxada de l'accés principal de l'ajuntament. Aquest sòcol és la base de l'estructura i està tapat per una malla verda. La base serveix per repartir el pes de 60 tones de tota l'estructura. Prèviament ha calgut fer un estudi geotècnic per avaluar la resistència del terreny. Els daus de formigó que envolten la base com una anella l'estabilitzen, segons fonts consultades per aquest diari. Han afegit que una grua amb un sòcol de 25 metres de diàmetre s'ha de considerar normal. Tanmateix, la particularitat en aquest cas rau en l'espai on s'ubica, que no dóna per més, i que fa que la grua torre es vegi encara molt més, tingui més impacte visual, perquè ocupa un espai petit. La manipulació de la grua va a càrrec d'un operari especialitzat que l'acciona amb un comandament.

Les obres provocaran altres afectacions –que no es veuen tant– en el dia a dia d'alguns treballadors. Aquests dies s'està acabant de completar el trasllat d'una quinzena de treballadors de la segona planta de les àrees de secretaria, cultura i educació a d'altres dependències municipals durant els mesos que s'allarguin els treballs. El regidor Camps ha dit que malgrat que físicament no hi ha afectació a la segona planta, «sí que les obres provoquen molèsties per soroll o pols». Per això s'h optat per traslladar els treballadors d'aquesta zona a d'altres dependències com BRG Progrés o a la primera planta. Fins i tot s'ha habilitat el despatx noble de l'alcaldia.

Els treballs també han comportat limitar l'espai d'aparcament de la zona blava i l'ús general de la plaça de Sant Pere. Fonts municipals han indicat que es preveuen restriccions d'aparcament i d'ús a la plaça de la Ribera puntualment per l'emmagatzematge de materials i per l'establiment de zones de seguretat.