Berga surt al carrer per reclamar la «llibertat dels presos polítics»

Berga s'ha sumat aquest dimecres 8 de novembre a l'aturada general. Un dels primers actes ha estat la marxa que aquest migdia ha aplegat més d'un miler de persones a la plaça dels Països Catalans. Han sortit de la plaça de Sant Pere pel carrer Major cridant «llibertat pels presos polítics». Membres de l'Assemblea Nacional Catalana i Ómnium Cultural al Berguedà han encapçalat la marca amb un pancarta amb el mateix lema.

Un cop s'ha arribat a la plaça dels Països Catalans, a tocar del passeig de la Pau, la la poetessa berguedana Nati Vila ha recitat el seu poema «2 de novembre». Seguidament, el rapsode Ton Vilà ha llegit un manifest de la Taula per la Democràcia «en defensa de les institucions catalanes i la cohesió socials». S'han rebutjat «les mesures aprovades pel Senat espanyol, en aplicació de l'article 155» perquè «representen la destitució immediata del Govern de la Generalitat escollit democràticament i la intervenció de facto de les institucions catalanes». La intervenció de les institucions catalanes d'autogovern «no només té conseqüències polítiques sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia»

Els concentrats han fet palès el compromís «amb les institucions escollides democràticament» i han fet una crida perquè «els conflictes polítics es resolguin «políticament, per la via de la negociació i el diàleg».

El manifest denuncia que la intervenció econòmica de la Generalitat « entre d'altres, ha deixat en suspensió les subvencions aprovades per les entitats. Aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país, apaivagar els efectes de les desigualtats socials, i pot provocar la pèrdua de llocs de treball».

Així mateix es defensa «l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania a Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels Drets Humans i la preservació de la cohesió social».

«Retorn a la normalitat democràtica»

Així mateix han demanat «el retorn a la normalitat democràtica» alhora que «rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el Govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema».

El manifest exigeix «la llibertat del vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del Govern Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó i dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que es retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final i immediat a l'ordre de presó preventiva. Us volem a casa!».

Tot seguit Manel Escobet, membre del secretariat nacional de l'ANC ha llegit un manifest de rebuig a l'acció del govern espanyol i reclamant la llibertat dels presos polítics

Aquestes paraules han estat respostes amb llargs aplaudiments per part dels concentrats que han cantat a capella «Els Segadors» i en acabar novament s'han sentit repetit crits de «llibertat presos polítics!»

Concentració a les 6 a la plaça de Sant Pere de Berga



La plaça de Sant Pere de Berga acollirà aquest dimecres 8 de novembre, una concentració a partir de les 6 de la tarda.