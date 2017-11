Creu Roja Joventut inicia la campanya de Reis amb tallers per tot el Berguedà

Creu Roja Joventut del Berguedà inicia aquest dissabte la campanya de Reis amb tallers i activitats per tota la comarca. Com en els darrers anys, l'entitat social busca recaptar fons per finançar aquesta campanya i aconseguir que cap infant es quedi sense joguines la nit de Reis.

Durant les properes setmanes s'han organitzat diversos tallers i activitats en alguns punts de la comarca. Tots els monitors hi participen sense cobrar res i els beneficis de la venda d'entrades es destinen íntegrament a la compra de joguines i material educatiu. En total, es preveu que més d'un centenar d'infants es beneficiïn de la campanya un any més.

Enguany, Creu Roja Joventut ha preparat una sèrie de tallers esportius, culturals i artístics en diferents municipis de la comarca, i algunes activitats pensades per als infants. Tots els que hi participin s´enduran aquest any una xapa amb l´eslògan de la campanya, "Somriu!", que és el que esperen els membres i voluntaris de l'entitat social que facin tots els infants del Berguedà la nit de Reis.

El tret de sortida a les activitats serà aquest dissabte, amb un esmorzar i una festa infantil que cada any se celebra a un municipi diferent. En aquesta edició tindrà lloc a Avià. La plaça de l'Ateneu acollirà la festa a partir de les 11 del matí. Després d'un esmorzar popular hi haurà un espectacle amb la pallassa Trafàlgar. L'activitat serà gratuïta.



Aquestes són les activitats programades:

Esmorzar i festa infantil

AVIÀ | Pl. Ateneu

Dissabte, 11 de novembre | 11 h

Gratuït | Amb la pallassa Trafàlgar

Taller d´il·lustració per a nens i nenes

GIRONELLA | Biblioteca

Divendres, 17 de novembre | 18 h

3 € | Amb Bernadette Cuixart

Taller de costura Decora el Nadal

GIRONELLA | Botiga Fil i Agulla

Dissabte, 18 de novembre | 17 h

15 € | Es faran i s´enduran dos objectes de decoració

Imprescindible inscriure-s´hi, places limitades

Taller de zumba solidària

GIRONELLA | Local del Blat

Dissabte, 25 de novembre | 19 h

5 € | Amb Sala Kambüa i Alter Sport Gim

Taller solidari de swing

PUIG-REIG | Biblioteca Vella

Dissabte, 2 de desembre | 18 h

5 € | Amb Joan Ballús

Taller de cuina de Nadal

GIRONELLA | Llar d´avis

Dissabte, 11 de desembre | 21 h

10 € | Amb Jaume i Jordi Sebastian

Imprescindible inscriure-s´hi, places limitades

Taller de ioga per a nadons

GIRONELLA | Llar d´Avis

Divendres, 15 de desembre | 17:30 h

5 € | Amb Gemma Estrada

Per a participar a alguna de les activitats cal fer inscripció prèvia a la seu de Creu Roja de Berga, trucant al 938213311; o a la seu de Gironella, trucant al 938250005.