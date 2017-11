La plaça de Sant Pere de Berga crida per l'alliberament dels presos

La plaça de Sant Pere de Berga s'ha omplert aquesta tarda a les 6 en l'acte convocat per ANC i Òmnium Cultural per reclamar l'alliberament de presos polítics i en defensa de l'autogovern institucions catalanes.

El music Quim Castilla ha interpretat a la guitarra l'inici del Càntic en el Temple de Salvador Espriu. Tot seguit Jaume Figols, d'Anònim Teatre ha llegit el poema Ara Mateix.

Toni Gol ha llegit el manifest de la Taula per la Democràcia. Seguidament Manel Escobet membre del secretariat nacional de l'Anc ha reclamat la llibertat dels presos polítics. "L'estat espanyol va fort i no s'atura", ha afirmat. L'acte a la capital del Berguedà ha acabat amb el Cant dels Segadors.