Rafel Nadal parlarà de periodisme i literatura al Fòrum 10 de Puig-reig

El periodista i escriptor Rafel Nadal serà el protagonista, aquest divendres, del cicle Fòrum 10 de Puig-reig d'enguany. Les jornades de comunicació han tornat, puntualment, com cada novembre, a la vila del baix Berguedà, i enguany amb un tema d'actualitat al damunt de la taula: la postveritat. «Quantes vegades ens han venut com a vertaderes notícies falses i a l'inrevés?», es pregunta el director de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà, alma mater de les jornades. «Intentarem treure'n l'entrellat i poder-ho debatre amb convidats d'excepció que, juntament amb el públic assistent, volem que en siguin els protagonistes un any més», ha respost ell mateix.

Aquestes conferències del panorama de la comunicació, impulsades per l'entitat Fòrum 10 i patrocinades per la Diputació de Barcelona -amb el suport de Ràdio Puig-reig, l'Ajuntament i la Generalitat-, a banda d'una llarga llista de col·laboradors, portaran una vegada més professionals del sector comunicatiu i de la cultura a Puig-reig amb l'objectiu de tractar temes d'actualitat i generar debat sobre ells. Les sessions d'enguany tindran lloc a la sala d'actes Doctor Llaverias de Puig-reig els divendres 10 i 17 de novembre i el dimecres 22 de novembre a partir de les 9 del vespre. De manera excepcional, però, el cicle va començar ja dissabte passat amb la inauguració, a la biblioteca Guillem de Berguedà, de l'exposició "Ràdio 4, una veu de resistència", amb motiu del quarantè aniversari de la posada en marxa de la primera ràdio pública en català.

El director de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà, ha explicat que les jornades mantenen la seva essència amb l'objectiu «d'acostar temes del món de la comunicació al públic general» i, a la vegada, «relacionant professionals del sector entre ells». El cicle va néixer per celebrar el desè aniversari de l'emissora local i al llarg de gairebé tres dècades ha servit per portar al Berguedà personalitats de la primera línia del panorama de la comunicació. Una llarga llista de noms al programa de mà acompanya un any més els convidats de l'edició d'aquest 2017. «No m'hauria imaginat mai que això seria possible», assegura Genescà, que creu que ha estat realitat «perquè els mateixos professionals han tingut ganes de compartir la seva feina amb el públic», ha destacat. «El fet que hi hagi hagut referents del món de la comunicació des del primer any, també ha portat altres persones a voler-hi participar, i això és important perquè vol dir que les jornades tenen un nom i es coneixen fora del Berguedà», ha destacat.

Tres sessions

Després de la inauguració de l'exposició de Ràdio 4, amb la presència del seu primer locutor, Joan Albert Argerich, les xerrades començaran aquest divendres dia 10 amb la conferència titulada "Periodisme i literatura. Realitat VS Ficció", que anirà a càrrec del periodista i escriptor Rafel Nadal.

El divendres 17 de novembre compartiran taula dos dels berguedans amb més responsabilitat actualment a TV3. El periodista i director del programa "30 minuts", Carles Solà, i la directora del programa "Sense ficció", Montserrat Armengou, que parlaran sobre el tema central de les jornades d'enguany: La postveritat als mitjans de comunicació. «Sempre que podem intentem portar professionals de casa i estem molt contents de poder conversar amb dues persones que estan al capdavant de dos programes de referència de la televisió pública, i justament en un moment tan important per al país a nivell polític i social», explica Genescà.

El dimecres 22 de novembre clourà les jornades el periodista «revelació», tal com l'ha definit Genescà, de Catalunya Ràdio i TV3, Ricard Ustrell. El jove presentarà el seu llibre "Sense tu".

Totes les jornades estaran conduïdes per Josep Genescà i els presents podran fer preguntes als convidats i, a més a més, adquirir els seus treballs publicats recentment.