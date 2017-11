Cercs reubica l'estació de bombament de la depuradora d'aigües residuals

El Consell Comarcal del Berguedà està duent a terme les obres per reubicar l'estació de bombament d'aigües residuals a una cota superior a la que assoleix l'embassament de la Baells tocant al nucli urbà quan és ple. Aquesta estació està situada per sota de la cota màxima del nivell del pantà berguedà. Això provoca que quan puja el nivell hi entra aigua neta de la Baells i l'estació bombeja aigua que no és residual cap a la depuradora. Això afecta el normal funcionament de la depuradora dissenyada per tractar aigües residuals, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer.

Aquesta estació de bombament s'encarrega d'impulsar les aigües brutes del nucli de Cercs cap a l'estació depuradora del municipi, que és a sota del nucli de Sant Jordi, aproximadament a un quilòmetre de distància. L'estació ha de bombar les aigües residuals de Cercs fins a sota de Sant Jordi i per fer-ho ha de superar un desnivell d'uns 100 metres, ha explicat l'alcalde.

Per la seva banda, fonts del Consell Comarcal han informat que aquesta obra estarà enllestida a final d'aquest any i que és finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua per mtijà de l'atribució de fons de reposicions i millores per l'anualitat del 2017, per un import de 129.588,33 euros sense comptar-hi l'IVA. Les mateixes fonts han indicat que, «un cop acabades aquestes obres, el bombament podrà funcionar amb normalitat independentment del nivell d'aigua del pantà de la Baells».

L'Ajuntament de Cercs aprofitarà el trasllat per fer un petit mirador en aquesta zona, una actuació que contribuirà a agençar aquesta espai, segons ha indicat el batlle Jesús Calderer.