Els contenidors desapareixen del carrer i les bosses portaran un xip

La posada en funcionament del porta a porta suposarà la desaparició dels contenidors dels carrers, a excepció dels de vidre, que serà l´únic tipus de residu que no es recollirà casa per casa. Segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Francesc Xavier Francàs, el funcionament serà molt similar a tots els municipis, tot i que el calendari i els horaris s´acabaran d´adaptar segons les necessitats de cada poble.

Cada veí tindrà a casa seva les galledes (o bosses d´un sol ús, depenent del que es decideixi) corresponents a l´orgànica, el paper, els envasos i la resta. Cada persona les podrà treure els dies que s´acordi a nivell de cada població a partir d´una hora determinada. Tot i que encara s´ha de concretar, es calcula que tres dies a la setmana es recolliria l´orgànica; dos dies, els envasos; i un cop a la setmana o cada quinze dies, el paper i la resta. Un cop la galleda estigui buida, els veïns la podran tornar a pujar a casa. Tant les galledes com les bosses que es reparteixin entre els veïns tindran un xip que identificarà els propietaris del pis, per poder controlar qui recicla i qui no, i per detectar possibles incidències.

Segons Francàs, cada municipi tindrà les seves particularitats en el sistema i, precisament, és per això que encara no es tenen tots els detalls. «L´objectiu és fer la recollida de la millor manera i adaptada a les necessitats de cada municipi per saber quins dies són més òptims», diu. Per exemple, ha concretat, «a l´alt Berguedà ens demanen que es treballi dissabte o diumenge per la gran afluència de visitants que hi ha els caps de setmana per les segones residències». La recollida també pot variar segons l´època de l´any, «perquè potser a l´hivern el volum de residus serà menor que durant l´estiu, quan tenim per exemple molts estiuejants, turistes i zones d´acampades plenes».