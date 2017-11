Creu Roja fa la campanya de Reis amb tallers i activitats arreu de la comarca

Creu Roja Joventut del Berguedà inicia aquest dissabte la campanya de Reis amb tallers i activitats per tota la comarca. Com els darrers anys, l'entitat social busca recaptar fons per finançar aquesta campanya i aconseguir que cap infant es quedi sense joguines la nit de Reis.

Per a les properes setmanes s'han organitzat diversos tallers i activitats en alguns punts de la comarca. Tots els monitors hi participen sense cobrar res i els beneficis de la venda d'entrades es destinen íntegrament a la compra de joguines i material educatiu. En total, es preveu que més d'un centenar d'infants es beneficiïn de la campanya un any més.

Creu Roja organitza tallers esportius, culturals i artístics en diferents municipis i activitats pensades per als infants. Tots els que hi participin s'enduran una xapa amb l'eslògan de la campanya, «Somriu!», que és el que esperen els membres i voluntaris de l'entitat social que facin tots els infants del Berguedà la nit de Reis.