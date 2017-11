ERC i PDeCAT trien els seus candidats pel 21-D al Berguedà

Dos partits berguedans ja han triat els seus candidats a les llistes dels partits per les eleccions del 21-D: ERC i PDeCAT

Esquerra Republicana del Berguedà ha escollit els seus representants en un congrés extraordinari aquesta setmana. Fonts del partit han explicat que hi el congrés ha estat concorregut i hi ha participat gairebé «el 40% de la militància de tota la comarca, tot i haver estat convocat, per les tristes causes extraordinàries que rodegen aquestes eleccions, de forma molt accelerada» han indicat fonts del partit.

D'entre les 5 candidats les persones triades han estat Queralt Fernández Prats (militant de la secció local de Berga) i Alba Camps Roca (militant de la secció local de Puig-Reig).

En un comunicat el president de l'executiva comarcal Isaac Lozano ha volgut agrair «a la militància present en la votació la seva participació activa i als candidats (5 en total) que s'han presentat, sabent que cadascun d'ells i elles haguessin representat com cal la nostra comarca.»

Els candidats del PdeCAT

Els escollits del PDeCAT al Berguedà ha estat una terna formada pel president comarcal del partit al Berguedà Jordi Selga, el jove regidor de Gironella Lluís Vall i l'actual directora de l'Agència Catalana de Consum, la guardiolenca Montserrat Ribera. El PDeCAT del Berguedà li pertoquen 3 places a la llista nacional. El més votat amb 39 vots va ser Lluís Vall, seguit de Jordi Selga amb 29 i Montserrat Ribera amb 26

Els candidats van ser triats en una assemblea de les més participades del partit segons ha explicat el president del PDeCAT al Berguedà Jordi Selga. Van votar un 48% dels militants amb dret a vot. "Va ser una assemblea en què van podre veure a la gent molt animada i amb ganes de participar".

El congrés nacional del PDeCAT que se celebra aquest dissabte haurà de ratificar la candidatura