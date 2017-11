Ginkgo i Grup Horitzó són els premiats del Memorial Mn. Ballarín de Rotary Club

L´Associació de Persones Afectades de Càncer Ginkgo i el Grup Horitzó del Berguedà són les dues entitats beneficiàries de la segona edició del Memorial Mossèn Ballarín que promou Rotary Club del Berguedà. Les dues entitats han estat guanyadores entre els projectes que s´han presentat enguany en aquesta acció social que pretén donar suport als col·lectius que vetllen per la millora del dia a dia de les persones.

Ja va ser l´any passat quan Rotary Club del Berguedà va canviar el nom del seu concert solidari que programa anualment per ajudar les entitats socials de la comarca. L´organització va batejar aquest certamen com a Memorial Mossèn Ballarín per recordar un dels seus socis honorífics. La iniciativa manté, però, la seva essència. L´objectiu és destinar els beneficis que es recaptin durant el concert que tindrà lloc aquest diumenge, a dos projectes socials de la comarca. La cita serà al Teatre Municipal de Berga, a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Enguany, la formació convidada és l´Orquestra de Guitarres de Barcelona. El preu de l´entrada serà de 15 euros.

Els projectes premiats

Els projectes presentats han estat avaluats per un jurat que ha determinat quins eren mereixedors del premi d´enguany. Segons han avançat des de Rotary Club Berguedà, en el cas de Ginkgo, els diners recaptats s´utilitzaran per a l´organització d´activitats i tallers orientats a aportar benestar a les persones afectades de càncer, com són les sessions de marxa nòrdica que promouen des de l´entitat pels beneficis que comporta als pacients oncològics; o bé la gimnàstica terapèutica, que ha de millorar la mobilitat dels pacients després d´una intervenció.

Una altra de les activitats és la dels tallers de confecció dels coixins del cor. Es tracta d´un coixí que, per la seva particular forma, s´adapta sota el braç, «i això permet pal·liar el dolor i el malestar postoperatori de les dones operades de cirurgia mamària», asseguren des de l´entitat. Segons les mateixes fonts, «ha estat avaluat i provat per cirurgians de mastectomies». Una de les característiques d´aquests coixins és que no es venen, sinó que es lliuren de manera gratuïta entre les dones afectades de càncer de mama.

Pel que fa al Grup Horitzó, l´entitat espera utilitzar els diners per a la compra d´una cinta transportadora per a roba. Des de fa onze anys l´associació té en marxa un programa de recollida selectiva de roba usada, mobles vells, electrodomèstics i altres objectes per a la venda posterior. La recollida de roba es fa mitjançant contenidors que són buidats setmanalment. Mensualment se n´obtenen uns 14 quilos, que són recollits per un tràiler que ha de ser carregat manualment, fet que suposa un desgast físic considerable. Per això, disposar d´una cinta transportadora que porti directament la roba a dalt del tràiler optimitzarà el temps i sobretot l´esforç físic dels treballadors.