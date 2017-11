Quatre pobles de l'alt Berguedà iniciaran la recollida porta a porta a principi d'any

El Berguedà inicia el compte enrere per a la implantació del model de recollida selectiva de residus porta a porta. En total, onze municipis de la comarca funcionaran amb el nou sistema el 2018, segons preveuen els responsables del Consell Comarcal del Berguedà, després dels estudis realitzats i del compromís de tots els alcaldes d´apostar per una millora en el model de reciclatge al territori. Els primers municipis d´entrar en el nou sistema seran Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. Si res no falla, a principi del 2018, després de Reis, el porta a porta començarà a caminar a l´alt Berguedà.

D´aquesta manera ho ha explicat a Regió7 Francesc Xavier Francàs, conseller comarcal de Medi Ambient, que està treballant en aquest tema des de principi de mandat. «Els ajuntaments han apostat per fer un pas més per deixar d´estar a la cua del reciclatge a Catalunya, i treballem per aplicar els canvis», explica. Segons Francàs els estudis per implantar el nou model a Guardiola de Berguedà, Bagà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola ja estan finalitzats, i aquesta setmana també s´ha acabat, als mateixos pobles, el treball de camp que una empresa especialitzada ha fet als comerços i blocs de pisos de més d´11 habitatges per saber, pel que fa als primers, quins residus són més habituals i quins bujols els han de lliurar per fer el porta a porta comercial; i pel que fa als altres, per veure quina solució es tria: si es lliuren galledes individuals a cada pis, si s´instal·la un cubell comunitari a cada bloc o si es planteja una altra proposta.

Treball de camp

Fonts de l´empresa Spora, que està realitzant l´estudi per a l´aplicació de la recollida selectiva casa per casa, han explicat que els agents cívics han passat, durant les darreres setmanes, pels comerços per entrevistar-se amb els seus responsables i calcular el volum de residus aproximat que produeixen, per fer-los entrega de contenidors més o menys petits i del tipus que requereixin, segons les seves necessitats. A la vegada, els mateixos tècnics han localitzat els blocs de més d´onze pisos i han fet una proposta per organitzar la recollida porta a porta que traslladaran als responsables de l´estudi. Properament, es mantindran entrevistes amb els veïns d´aquest habitatges per acabar de decidir quin serà el sistema més adequat per a cada cas.

Si el treball de camp, la compra dels contenidors i bujols i els processos administratius van a l´hora, està previst que després de Nadal s´iniciï el porta a porta als quatre pobles esmentats de l´alt Berguedà. Pel que fa a la resta de municipis, com Castellar de n'Hug, Gisclareny, Saldes, Vallcebre o Gósol, s´està acabant d´ultimar quin model es farà servir per mantenir les illes de contenidors però amb accés controlat.

El procés no s´atura, i els tècnics ja han començat a fer el treball de camp a Avià, Berga i Cercs, que formaran part de la segona fase d´implantació del porta a porta a la comarca, que segons Francàs s´ha d´iniciar abans de Setmana Santa.

La tercera fase suposarà l´expansió del model de recollida a Gironella, Puig-reig, Olvan i Casserres. «Sabem que els tempos són molt justos , però un cop engeguem a l´alt Berguedà, el procés no ha de tenir aturador. Hem d´aconseguir que el 2018 el model s´hagi posat a la pràctica, i el 2019 poder solucionar els inconvenients i estudiar i aplicar la fórmula de pagar per generació: que qui recicli més, pagui menys; i a l´inrevés», ha afegit.

Francàs ha detallat que el procediment està en marxa perquè sigui una realitat el gener. Mentrestant, però, «s´està negociant amb les empreses que fan la recollida per poder posar fi a les concessions i implantar el model porta a porta».

Cal recordar que aquest novembre, paral·lelament, ja s'ha iniciat la recollida orgànica porta a porta als grans productors de Berga, i properament s'expandirà a Gironella.