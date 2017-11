Les colònies tèxtils del Berguedà, al top 6 de destins d'excel·lència d'Europa

Les colònies tèxtils del Berguedà han estat seleccionades com un dels sis projectes d'arreu de l'estat espanyol seleccionats com a destí d´excel·lència. La proposta Patrimonio cultural de las Colonias Textiles del Berguedà, presentada per l´Àrea de Turisme de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha estat preseleccionada en la VIII Edició dels premis EDEN conjuntament a cinc altres projectes de l'estat.

EDEN (European Destinations of Excellence) és un projecte que fomenta models de gestió turística sostenible a la Unió Europea i que funciona com una xarxa d´intercanvis de bones pràctiques entre diferents regions d´Europa, segons fonts de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Inicialment cada autonomia selecciona un projecte i seguidament la secretaria d'estat de Turisme selecciona el projecte guanyador a nivell nacional i l´envia com a destí d´excel·lència turística, havent-hi un projecte per cada país participant.

La selecció de destins permet destacar els valors, la diversitat i les característiques comuns dels destins turístics europeus, un dels principals objectius del projecte EDEN. Cada any s´escull una temàtica diferent per part de la comissió i enguany la temàtica escollida és el turisme cultural.

Fonts de l'Agència han assegurat que aquesta iniciativa ajuda a reforçar la visibilitat dels destins europeus nous o emergents, fomenta la creació de xarxes de contacte entre els destins premiats i ha inspirat la creació d´una plataforma per compartir les millors pràctiques a nivell europeu.

El mes de juliol el servei de turisme de l´ADB va presentar una proposta dins d´aquests premis i el projecte ha estat pre-seleccionat. Per aquest motiu aquesta setmana hi ha hagut la visita dels avaluadors dels projectes per a conèixer de primera ma les colònies tèxtils del Berguedà i tot el seu patrimoni tangible i intangible.

A finals d´any es publicarà si el Berguedà és un dels guanyadors d´aquest premi a nivell europeu que no té dotació econòmica però que permet formar part d´una xarxa internacional que obre les portes a interessants projectes de cooperació.