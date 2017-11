Els autocars surten del Berguedà en direcció a Barcelona

La delegació berguedana ja va camí de Barcelona. Des de 2/4 de 2 desenes de berguedans han desfilat fins al punt de trobada dels autocars -aquest cop a l'avinguda Catalunya- per iniciar el viatge cap a la capital catalana per assistir a la manifestació per demanar la llibertat dels consellers empresonats. En aquesta ocasió, han sortit del Berguedà, 14 autocars i un monovolum organitzats per les territorials de l'ANC i Òmnium. En total, més de 800 persones. Segons han explicat fonts de l'ANC, 10 ho han fet des de Berga, 2 de Puig-reig i 1 de Gironella, tots de 55 places. A l'alt Berguedà han omplert un vehicle de 72 places i s'ha habilitat una furgoneta d'una quinzena de places més per encabir-hi alguns dels que s'havien quedat sense lloc. molts berguedans van interessar-se per comprar tiquets. Una gran part de berguedans han optat per desplaçar-se en cotxes particulars.