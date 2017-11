La CUP obre al Patronat de la Patum el pressupost de la festa de l'any vinent

La CUP de Berga ha volgut obrir el pressupost de la Patum al Patronat municipal que regula la festa. Per primera vegada, els membres que formen part d'aquest organisme tindran l'opció de decidir en què es destina una partida dels comptes de la celebració berguedana. Concretament, es tracta d'una partida de 3.000 euros que els membres del Patronat podran decidir com s'utilitza. En la propera reunió de l'organisme, prevista al gener, aquests representants hauran de portar propostes perquè després es puguin debatre i acordar quines es prioritzen.

Durant la darrera sessió del Patronat, celebrada divendres, la regidora de Patum, Mònica Garcia, va traslladar als membres de l'ens la proposta de pressupost prevista per a la Patum del 2018. Segons ha explicat a Regió7 Garcia, també es va exposar la incorporació d'una partida participativa. «El que volem és que els mateixos integrants del Patronat puguin proposar nous projectes, activitats o millores de la festa», ha detallat, «perquè a vegades hi ha iniciatives que potser no es poden incorporar al pressupost perquè no es consideren tan prioritàries», ha afegit. «Es tracta que siguin iniciatives que no s'estiguin treballant de manera paral·lela i que no formin part del pressupost, tret que es decideixi ampliar alguna de les partides que es considerin poc dotades», ha remarcat. En aquest sentit, a banda de la proposta d'aquesta partida oberta a nous projectes, Garcia ha recordat que els membres del Patronat també tenen possibilitat de plantejar canvis de partides dins dels comptes presentats, que encara han de ser debatuts pels grups municipals abans de ser aprovats pel ple de la corporació. Segons la regidora, tot i que encara no està tancat, s'està treballant en un pressupost que voreja els 230.000 euros, similar al de les darreres edicions de la festa patumaire.



Novetats als comptes

El pressupost incorpora, per a l'any 2018, algunes petites novetats, ha avançat Garcia, com és l'augment de la partida destinada a la promoció de la festa durant l'any, fora dels dies de Corpus, per exemple, amb l'edició de documentals sobre elements concrets de la celebració que serviran per donar a conèixer la Patum a fora de la comarca.

Per a la festa de l'any vinent també s'ha fet una ampliació de la partida destinada a les activitats paral·leles els dies de Patum. Segons Garcia, les activitats que van incorporar-se a les festes passades del Corpus van tenir una bona valoració per part de la ciutadania i es preveu que de cara al 2018 es puguin mantenir i fins i tot ampliar. «Encara no tenim cap programa detallat, però s'ha cregut convenient dedicar més diners a aquesta categoria amb la possibilitat de poder fer alguna cosa més, tenint en compte que ens ha funcionat bé», ha conclòs.