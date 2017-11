El comerç local de Puig-reig omple el carrer durant la mostra de Sant Martí

Puig-reig ha viscut un dels caps de setmana més moguts de l'any amb la celebració de la Fira de Sant Martí. Els comerços locals han tornat a sortir al carrer per fer-se notar en una mostra plenament consolidada que té com a objectiu promoure els establiments comercials i la indústria del municipi. Les parades i els actes paral·lels han atret els visitants durant un cap de setmana marcat pel fred, a excepció d'ahir al migdia, quan el sol va fer acte de presència a Puig-reig.

L'alcalde de la vila, Josep Maria Altarriba, valorava positivament, ahir al matí, el desenvolupament de la mostra d'enguany. Recordava que tots els actes s'han desenvolupat amb normalitat i amb bona participació, a excepció de la cercavila prèvia a l'acte de proclamació de l'hereu i la pubilla de dissabte. Aquesta passejada es va haver de suspendre i la proclamació es va endarrerir una hora per poder donar marge de temps als assistents a la manifestació de Barcelona per l'alliberament dels presos polítics. Finalment, la proclamació es va celebrar, tot i que amb l'absència d'alguns participants que no van ser a temps d'arribar-hi.

Altarriba va remarcar que la funcionalitat de Sant Martí, a part de ser una de les festes del municipi, és que el comerç i la indústria de Puig-reig es donin a conèixer. «És important per a la vila perquè tots sabem la situació en què es troba la comarca, i hem de treballar per revitalitzar-ne tots els àmbits, i el comerç n'és un», assegurava. «Una de les prioritats ha de ser la de modificar cada any una mica el format de la fira per adaptar-la als nous temps, perquè és evident que no podem fer la mateixa fira ara que fa deu anys i s'ha d'anar innovant», va afegir. En aquest sentit va destacar el paper de la UBIC de la vila, que «és clau perquè, tot i que a la fira hi col·laboren moltes entitats i el consistori, l'ànima de la mostra és l'associació de comerciants, que és qui decideix com es fa i com s'organitza». Altarriba va agrair la implicació de la renovada junta en l'organització de la mostra.

Una de les activitats paral·leles que, de manera indestriable, forma part de la Fira de Sant Martí és la trobada de gegants, que organitza la colla de geganters i grallers de Puig-reig. Durant el matí, una dotzena de colles vingudes d'arreu del territori van desfilar pels carrers de la vila i van ambientar el recinte firal. El moment de més expectació va ser al migdia a la plaça Nova, que va omplir-se de veïns i visitants durant la ballada dels grups assistents. Com és habitual, també van participar-hi els alumnes de les dues escoles de primària de Puig-reig i la banda de l'escola de música.

Enguany, per primera vegada la fira va allargar la seva activitat ahir, diumenge, fins al vespre.