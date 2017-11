L'alt Berguedà estrena associació fotogràfica i busca socis per començar

Després d´un any de ser creada en l´àmbit legal, l´Associació Fotogràfica i Audiovisual Alt Berguedà (AFAVAB) s´ha presentat oficialment en públic aquest novembre. Els responsables de l´entitat busquen ara socis que vulguin formar part d´aquest col·lectiu per impulsar activitats a l´entorn de la fotografia. El seu president, Marc Roig, fa una crida a tothom qui hi estigui interessat a afegir-s´hi perquè l´AFAVAB tingui el gruix mínim per començar a programar propostes.

Roig ha explicat a Regió7 que la idea de crear una entitat fotogràfica va néixer d´un grup d´amics, la majoria professionals o aficionats a aquesta disciplina, «amb ganes de fer un grup per organitzar tallers, sortides, xerrades...». De seguida van tenir clar que en lloc de fer una associació a nivell local, «havíem de fer un grup més ampli territorialment», i van apostar per unificar tot l´alt Berguedà dins del col·lectiu, tot i que, tal com assegura Roig, «està obert a tothom, sigui d´on sigui».

Després d´estar uns mesos inactius, l´1 de novembre passat van fer la presentació en públic de l´entitat amb la inauguració d´un monòlit situat a l´encreuament entre el Vilar i la Vinya Vella, als afores de Guardiola de Berguedà. Un acte que va servir per explicar els objectius de l´associació, però també per retre homenatge a Carles Amills, un guardiolenc destacat en el món de la fotografia, que va morir l´any passat, i «també a tots els professionals i aficionats a aquesta disciplina», ha afegit Roig.

Actualment l´AFAVAB està formada per una dotzena de socis, tot i que els seus impulsors esperen que la xifra creixi properament. «Estem oberts a tothom qui vulgui participar-hi i a totes les propostes», detalla. Ara mateix, el principal objectiu de l´entitat és trobar un local propi i exclusiu per poder-s´hi instal·lar i iniciar la programació de tallers de fotografia. A partir d´aquí, afegeix Roig, «podem organitzar cursos, oferir xerrades, muntar sortides de grup...». Els interessats a formar part del col·lectiu poden informar-se a través de la pàgina de Facebook de l´entitat o directament contactant amb alguns dels seus socis.