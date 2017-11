El vermut musical va omplir la plaça del Mestre Badia ahir

Com en les darreres edicions, l'organització de la Fira de Sant Martí de Puig-reig procura que al mateix moment hi hagi activitats variades en diferents escenaris del poble amb l'objectiu d'oferir propostes per a tots els públics i interessos.

Ahir al migdia, mentre els gegants encara acabaven de ballar a la plaça Nova i ja s'exposaven els treballs del concurs de pintura ràpida a davant de l'ajuntament, la plaça del Mestre Badia acollia una nova edició del vermut musical proposat pels bars i restaurants del municipi. Els assistents feien un aperitiu asseguts en taules i cadires instal·lades per a l'ocasió amb l'acompanyament musical del quartet Camaleonius.