El Consell del Berguedà rebutja el 155 i demana la llibertat del govern empresonat i dels 'Jordis'

El ple extraordinari del Consell Comarcal del Berguedà celebrat aquest dimarts a la tarda, ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya per part de l'executiu espanyol i reclama l'alliberament dels membres del Govern català empresonats. Aquests dos acords s'han pres amb els vots a favor de tots els grups, (CiU, ERC i la CUP) i també el del PSC que govern amb coalició el Consell des de l'inici d'aquest mandat.

Els socialistes no han vota el primer punt de la moció en què l'ens manifesta «el suport per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya». Aquest ple s'havia convocat pel dia 26 d'octubre però es va ajornar a causa del convuls moments polític del país

Per unanimitat, de tots els grups, el Consell ha aprovat dos dels tres punts de la moció. En el segon es condemna «la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes». I en el tercer s'exigeix «l'alliberament immediat del vicepresident i dels consellers del nostre govern legítim, així com també dels dos líders de les entitats sobiranistes que han estat empresonats sense un judici just, aplicant més una llei adaptada per tenir ideologies polítiques diferents que no pas la separació de poders imprescindible en el nostre estat de dret».

El portaveu del PSC Abel Garcia ha volgut deixar clar que «els socialistes berguedans ens hem oposat al 155». I també que advoquen per l'alliberament dels consellers empresonats i el vicepresident així com també del president d'ANC Jordi Sánchez i el d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.



Un pacte en clau berguedana



Des de l'inici d'aquest mandat, al Consell Comarcal del Berguedà governen el grup de CiU amb 9 consellers i el del PSC amb 2.

El portaveu del grup socialista Abel Garcia ha destacat que més enllà d'interessos de partit «el nostre pacte està fet en clau comarcal». El cap de files del grup del PSC aposta per «posar en valor la bona entesa que tenim a nivell personal entre els socis de govern. Formo part d'un equip en el qual treballem a gust ens estem posant d'acord en tot per les decisions de projectes de la comarca». Garcia ha reblat que «podem pensar diferent però ens posem d'acord amb els objectius que volem pel Berguedà». Per Abel Garcia aquesta feina «està per sobre del partit . Tenim la voluntat i el compromís de seguir treballant per la comarca»



ERC s'ofereix a la CiU per garantir la governabilitat del Consell si es trenca al pacte



El portaveu d'ERC EDuard Coronado s'ha ofert al grup de CiU a donar-los "el nostre recolzament per garantir la governabilitat" si es trenqués el pacte de govern a l'ens comarcal. Coronado li ha de al portaveu del PSC Abel Garcia que "hi ha incerta incongruència entre el que defensa el seu partit i el que defensen vostès".

Per la seva banda, Mònica Garcia de la CUP ha retret al grup de CiU que "ens sembla contradictori votar en contra del 155 quan al seu govern hi tenen un partit que s'ha mostrat favorable" a l'aplicació d'aquest article en referència del PSC. "Els demanem que resolguin aquesta situació. No s'entèn que vostès segueixin amb aquest acord de govern" ha reblant Garcia.

Per al seva banda David Font ha dit que "aquí venim a fer política comarcal i no nacional" i ha refermat la voluntat del grup de CiU de mantenir l'actual pacte de govern i la voluntat de "mà estesa" que han mantingut fins ara amb tots els grups per treballar plegats.

"No ens fa patir la governabilitat del Consell Comarcal. El que volem és que els projectes que tirem endavant tinguin el màxim consens" ha assegurat el president del Consell. David Font ha dit que el pacte amb el PSC és basa en "una qüestió de confiança" .

Després d'un debat "molt ric" de mitja hora sobre la viabilitat del pacte amb el PSC, s'ha procedit a la votació amb els resultats esmentats.