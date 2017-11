L'exposició a camps electromagnètics a Gironella és inferior als màxims permesos

Els nivells d'exposició a camps electromagnètics a Gironella estan per sota de la mitjana i «molt per sota» del que marca la normativa. Aquests són els resultats d'un estudi que han dut a terme enguany tècnics de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, a petició del l'Ajuntament de Gironella.

L'ens provincial ofereix aquest servei als consistoris en el seu catàleg i l'Ajuntament de Gironella va decidir sol·licitar-lo per disposar d'aquesta informació, segons ha explicat el regidor de Sostenibilitat, Josep Maria Castellà.

L'estudi s'ha fet en dues tandes. En primer lloc, aquesta primavera els tècnics van fer les mesures dels nivells de camp elèctric i de camp magnètic generats per les línies elèctriques. I, ara a la tardor, han dut a terme les mesures per les antenes de telefonia mòbil, «amb l'objectiu de determinar si se superen els valors de referència establerts a la normativa».

L'estudi ha mesurat el camp elèctric i la densitat de potència de les dues antenes de telefonia mòbil instal·lades al municipi, una a Cal Bassacs i l'altra a Cal Puntes, «i inclou les freqüències de TDT, wifi, ràdio, Bluetooth i telefonia mòbil». Els informes posen de manifest que els valors a Gironella se situen per sota del que determina la normativa establerta.

Castellà ha explicat que «el camp elèctric generat per les antenes del municipi és de 0,88 volts per metre (V/m) de mitjana, mentre que els màxims de referència permesos per la normativa vigent oscil·len entre 28 V/m i 61 V/m»

L'estudi també ha posat el focus en el camp magnètic i el camp elèctric al voltant de les dues línies de mitjana tensió i dels transformadors situats a prop de les cases i zones d'ús públic «on els valors dels camps electromagnètics són més elevats per la proximitat als transformadors». En concret, s'ha mesurat el camp magnètic i elèctric en 26 punts del municipi, i la mitjana del camp magnètic és de 0,69 µT (tesla), valor inferior al màxim de referència marcat per normativa, 100 µT. Pel que fa al camp elèctric, la mitjana del municipi és de 10,53 V/m, i el màxim permès és de 5.000 V/m».

Castellà ha exposat que els nivells estan per sota del que permet la normativa. «Això ens fa estar tranquils i, a més, ja tenim aquesta informació».

El consistori va facilitar als tècnics un plànol del nucli per tal que poguessin fer les mesures corresponents a sota de les línies de mitja tensió, al costat dels transformadors que hi ha ubicats a tocar de cases, blocs de pisos o equipaments municipals i les antenes de telefonia mòbil.

El regidor de Sostenibilitat també ha destacat el fet que la Diputació ofereixi aquest servei. «Tant de bo ho aprofitessin tots els pobles», ha reblat.