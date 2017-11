Avià pagarà 100 euros a qui contracti electricitat verda

L'Ajuntament d'Avià redobla la seva aposta a favor de la sostenibilitat, les energies verdes i l'estalvi energètic. El govern avianès ha decidit pagar 100 euros a cada particular i negoci que «contracti l'electricitat a una companyia verda o que s'aculli a una tarifa verda», segons ha explicat a aquest diari el regidor de Medi Ambient, Josep Subirana.

D'aquesta manera, el govern «continua la promoció de la sostenibilitat i de l'economia local». Per tenir dret a aquesta ajuda directa, els canvis «s'hauran de fer a partir d'aquest mes i caldrà presentar prova de la nova contractació a l'Ajuntament». En concret, les persones que ho vulguin demanar hauran d'acreditar davant del consistori el canvi de compa-nyia portant un rebut de la que tenien abans i de la nova que contractin. L'ajuda també es donarà a qui canviï de modalitat per una de verda mantenint la mateixa companyia. També s'haurà d'acreditar documentalment.

La creació d'aquesta ajuda s'ha aprovat en una junta de govern local i ara s'haurà d'aprovar per ple. Aquesta subvenció s'afegirà al paquet de 70.000 euros d'ajudes aprovades enguany que el consistori dóna perquè els particulars les destinin a a promoure l'estalvi d'energia i la producció d'energia verda. Els diners que dóna per a aquests fons són fruit de l'estalvi que ha obtingut el consistori per la utilització d'energies netes o renovables o de més eficients, com per exemple els llums led de l'enllumenat del municipi.

El termini per sol·licitar aquestes ajudes s'ha allargat un mes, durant tot el gener, segons han explicat fonts municipals perquè qui ho vulgui tingui prou temps per demanar-les. A hores d'ara s'hi han interessat una vintena de veïns del municipi.