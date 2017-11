Berga eixampla la vorera de la Guàrdia Civil perquè els escolars tinguin espai

L'Ajuntament de Berga ha eixamplat la vorera que hi ha davant de l'edifici de la caserna de la Guàrdia Civil perquè els alumnes de l'escola pública de Santa Eulàlia, a tocar, puguin passar per aquest lloc sense haver d'anar pel mig del carrer, amb el risc que suposa pel trànsit de cotxes.

Tal com ja va informar aquest diari, el cos de seguretat pública ha col·locat unes tanques just davant del seu immoble que impedeixen la circulació de vianants per aquesta vorera com es feia fins ara. Per evitar riscos per als alumnes, el consistori ha optat per posar una tanca feta amb cintes de plàstic que amplia l'espai de l'estreta vorera perquè els estudiants hi passin amb més seguretat, segons han confirmat a aquest diari fonts municipals

La instal·lació d'una tanca protectora a la vorera de la caserna de la Guàrdia Civil va provocar queixes i indignació entre els pares i mares de l'escola Santa Eulàlia de Berga. En el seu moment, fonts del cos van argüir que les tanques s'havien col·locat per raons de seguretat. Aquestes tanques han deixat fora de servei la vorera que els infants utilitzaven a la sortida de l'escola, ja que la de l'altre costat, amb arbres, és insuficient pel volum de criatures que hi passen, especialment a les hores de més moviment.