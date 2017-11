El Berguedà rebrà 370.000 euros del fons europeu per la millora turística

El Berguedà rebrà 376.187 euros dins del projecte NATTUR per dur a terme accions de "desenvolupament de les activitats de turisme actiu en el medi natural" segons ha informat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà . Aquesta entitat juntament amb els 5 socis que col·laboren en aquest projecte: el Consell General de l'Arièja, l'Agència de Turisme de l'Arièja, la Universitat de Toulouse Jean Jaurès-ISTHIA i la Universitat de Girona es van presentar aquesta convocatòria que vol afavorir el turisme actiu. La proposta ha rebut en el seu conjunt una ajuda de 1.161.068 d'euros.

Les ajudes que percebrà el Berguedà en els propers tres anys "serviran per finançar programes d'acompanyament a les empreses, donar suport a esdeveniments esportius a la natura, millorar equipaments vinculats a les activitats a l'aire lliure (senyalització, interpretació, millores infraestructures) i finalment per a dur a terme accions de comunicació, promoció i comercialització de les propostes turístiques existents per incrementar el número de visitants en aquestes modalitats turístiques". En concret en el Camí dels Bons Homes, el Camí de l'Últim Càtar i el Sender Càtar

El projecte NATTUR, que es centra en activitats de turisme actiu de la natura, motor de desenvolupament sostenible en els territoris transfronterers pirinencs de muntanya és un dels 62 projectes escollits per la convocatòria del POCTEFA (Programa Europeu).

El nom d'aquest programa és l'acrònim del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra i es tracta d'un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible dels territoris frontera entre aquests tres països.