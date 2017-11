El Consell renova el conveni amb la Molina perquè els berguedans tinguin descompte

El Consell Comarcal del Berguedà ha signat novament el conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a través del qual tots els ciutadans del Berguedà i també els estudiants escolaritzats a la comarca tindran descomptes especials en els abonaments de temporada de l´estació d´esquí de La Molina. El conveni l´han signat aquest dimarts el president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, i el director de la Molina, Toni Sanmartí.

El conveni marca uns criteris d´empadronament mínims per gaudir dels descomptes. D´aquesta manera, tots els empadronats en qualsevol ajuntament dels municipis Berguedà, com a mínim des de fa quatre anys o les persones escolaritzades a la comarca, visquin on visquin, en seran les beneficiàries.

Per aconseguir els descomptes, els interessats han de fer arribar a les oficines de l´estació de La Molina una fotografia, el DNI i el certificat històric d´empadronament o, pel que fa als alumnes, el certificat d´escolaritat en algun dels centres d´ensenyament de la comarca.

Segons fonts del Consell Comarcal del Berguedà, la renovació del conveni suposa «un pas més per acostar la pràctica de l´esport de neu als ciutadans de la comarca, i fer-ho en una de les estacions públiques de la Generalitat de Catalunya». Durant l´any passat gairebé un centenar de berguedans van utilitzar les avantatges d´aquest conveni, i la previsió és que aquesta temporada el nombre creixi.



Tarifes temporada Berguedà



Adult (de 26 a 64 anys) Nascuts entre 1953 i 1991 – 410 €

Júnior (de 17 a 25 anys) Nascuts entre 1992 i 2000 – 320 €

Infantil (de 7 a 16 anys) Nascuts entre 2001 i 2010 – 112 €

Mitja temporada infantil i júnior (vàlid des de 1/2/2018) – 70 €

Pack productes família escolaritzats a la comarca

1 adult + 1 menor 410 €

1 adult + 1 infantil/júnior 450 €

1 adult + 2 infantil/júnior 500 €

2 adults + 1 infantil/júnior 850 €