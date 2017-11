Creen un grup contra el racisme i el feixisme al Berguedà

Un grup de berguedans han creat un nucli adherit a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCRF) al Berguedà. Fonts d´aquest grup han informat que «la idea sorgeix del nucli d'unitat a escala nacional, que busca arribar al territori a través de plataformes locals» segons han informat aquest dimecres en un comunicat.

Aquest grup a la comarca està format per uan desena de persones de diferents poblacions com Berga, Gironella, Puig-reig o Cercs. «Tot i que alguns ja han assumit responsabilitats, no hi ha càrrecs establerts, sinó que s´encarreguen de les decisions organitzatives i logístiques». Aquest grup impulsor compta amb una vintena de membres vinculats a l´organització que «conjuntament configuren el grup de treball, els quals tenen diferents orígens, com marroquins i gambians».

Preparats per actuar si cal

Fonts d´aquest grup han exposat que «tot i que no s´han detectat casos alarmants, més enllà d´algun de puntual, es considera important que existeixi aquest grup de cohesió ciutadana i que estigui organitzat per actuar en casos concrets o a través de campanyes més àmplies».

La presentació de la plataforma es farà a principis de desembre. Tanmateix, la primera aparició del grup farà la presentació del cicle de cinema social Fixa't de Berga, aquest dijous 16 de novembre, «ja que s´hi tracten temàtiques com la immigració, el refugi o la integració, àmbits d'actuació de l'entitat». A més, el grup també serà aquest dissabte 18 de novembre a la manifestació unitària d'UCFR contra les agressions feixistes.

Oberts a tothom

UCRF del Berguedà «és una plataforma transversal i oberta a tothom. Per això, un del principals objectius és també donar suport a les entitats i organitzacions locals de qualsevol àmbit, amb la voluntat d´integrar a la comarca els principis antiracistes i antifeixistes».

El grup ja ha sol·licitat una sala a l´Hotel d´Entitats i ha fet els tràmits per aparèixer al directori d´entitats de l´Ajuntament de Berga. Tenen perfil propi a facebook, twitter i correu electrònic.