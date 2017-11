L'Oficina Mòbil del Consumidor farà parada a Berga el 16 de novembre

L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor s'instal·larà a Berga el dijous, 16 de novembre, per donar resposta a les demandes d'informació dels veïns i veïnes de la ciutat sobre temes relacionats amb el consum i el comerç, segons han informat fonts de l'Ajuntament berguedà. Es tracta d'un servei destinat als ajuntaments que no disposen se serveis municipals de consum. L'objectiu d'aquest servei és el de defensar i garantir els drets dels consumidors en matèries tan diverses com la compra i el lloguer d'habitatge, els serveis bancaris, els serveis d'assegurances, els serveis postvenda, els serveis de telefonia mòbil i d'Internet, l'etiquetatge i les garanties dels productes, els viatges, etc.

Els horaris

L'Oficina Mòbil del Consumidor s'ubicarà a la plaça Viladomat, de 2/4 d'11 a 2/4 de 12 del matí i comptarà amb tècnics de la Diputació de Barcelona que s'encarregaran d'atendre a la ciutadania de forma individualitzada i gratuïta. Així, els ciutadans podran resoldre els seus dubtes sobre qüestions vinculades amb l'àmbit del consum.

El servei s'oferirà de manera periòdica durant tot l'any en noves dates que s'aniran donant a conèixer properament