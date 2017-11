El nombre de turistes en establiments rurals del Berguedà creix un 20%

L'agroturisme al Berguedà ha esdevingut un referent a la demarcació de Barcelona. Les darreres dades de l'informe sobre «Activitat Turística de la Destinació Barcelona» de la Diputació revelen que el nombre de turistes rurals al Berguedà ha augmentat un 20% el 2016. I que el grau d'ocupació d'aquests establiments es també el més elevat de la província barcelonina amb un 27,7% que suposa un 4,5% que el 2015. En total, la comarca va rebre l'any passat 137.000 viatgers.

Segon aquest estudi, les pernoctacions en allotjaments rurals a la comarca el 2016 han augmentat un 36,9%, que en nombres absoluts són 34.534 pernoctacions. Aquestes xifres han estat celebrades per Jordi Pellicer que és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà. Aquesta entitat té associades la majoria de cases de la comarca, 75 que ofereixen més de 700 places. Pellicer ha exposat a Regió7 que el turisme rural al Berguedà va iniciar-se fa prop de tres decàdes i que l'oferta «és de molta qualitat, les cases estan molt bé». Aquestes dues circumstàncies fan que «els notres siguin clients molt fidelitzats que repeteixen any rera any a la mateixa casa, ja és com una tradició». El Berguedà té reclams clars per als amanst del turisme rural. «La comarca crida per la bellesa del seu paisatge, la natura» i també perquè «estem perfectament comunicats amb Barcelona». El perfil de client de l'agroturisme de la comarca és doble. D'una banda, el turista català «bàsicament» i familiar que «hi busquen la ruralitat». Per altra banada, les cases rurals també acullen un bon nombre de turistes estrangers, bàsicament europeus (belgues, holandesos, francesos o britànics). «Aquests busquen la tranquil.litat d'una casa privada que tingui piscina, això és absolutament imprescindible per ells». S'estableixen en una casa de turisme rural del Berguedà i des d'allà fan sortides a Barcelona, entre d'altres.

Jordi Pellicer ha explicat que «estem contents» amb les dades del 2016. «I esperem millorar». Ha explicat que «ens refiem de la campanya d'estiu». Per les festes assenyalades (Nadal o Setmana Santa, les cases s'omplen i on es juguen el ser o no ser és a l'estiu. El d'enguany ja ha avençat que «s'ha treballat bé».

D'altra banda, els indicadors d'evolució turística de l'oferta al Berguedà el 2016 presenten uns resultats positius. Així, l'any 2016 les places als establiments hotelers van augmentar un 5,9 % respecte a l'any anterior, dada que representa 69 places més, en nombres absoluts. Els habitatges d'ús turístic (HUT) van tenir un creixement el 2016 d'un 34,5 %, que representa 95 places més. L'oferta d'establiments d'allotjament rural creix en un 0,9 %, que són 13 places noves.

El turista de la comarca del Berguedà és un home (59,3 %) que es troba majoritàriament entre els 35 i els 44 anys (42,4 %), i resideix pràcticament en la seva totalitat a Catalunya (nou de cada deu turistes) segon l'estudi esmentat.