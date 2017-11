Berga es concentra per la llibertat dels 'Jordis'

Unes 200 persones s'han aplegat a la plaça de Sant Pere de Berga per reclamar la llibertat dels presos polítics i dels 'Jordis'. Un representant d'Òmnium Cultural del Berguedà, Xavier Giner, i de l'ANC, Miquel Sabata, han llegit sengles escrits.

El primer un fragment d'una carta escrita per Jordi Cuixart. El segon un manifest de l'ANC. Posteriorment s'ha pogut escoltar L'Estaca. Els assistents han il·luminat la plaça amb la llum dels seus telèfons mòbils. Els Segadors han posat el punt i final a l' acte.

Un llaç d'espelmes a Gironella

Gironella tampoc a faltat a la cita de l'ANC i Òmnium Cultural per demanar l'alliberament dels presos polítics un mes després del seu empresonament. Un centenar de veíns s'han aplegat a la plaça de la vila per cridar per la llibertat dels presos. A la vila berguedana s'han realitzat parlaments, s'han encès espelmes i s'han col·locat en forma de llaç.

Imatge de l'acció a Gironella.