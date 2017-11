Berga preserva la memòria oral d'icones de la Patum

L'Ajuntament de Berga manté la seva aposta per presevar la memòria oral de la Patum a través del testimoni de persones que l'han viscut des de diferents vessants i alhora fer un reconeixement a la seva tasca sovint callada i lluny dels focus de l'opinió pública.

Enguany, les persones que rebran l'escalf dels seus conciutadans seran Gregori Capdevila, molt més conegut com a 'Mixu', que va ser cap de colla de la guita grossa durant el 1964 i fins el 1991 i membre d'uan nissaga estretament vinculada a aquesta comparsa. També es reconeixerà a Josep Carreras que va ser el primer regidor de Cultura del consistori berguedà de la democràcia. Es tracta de dos personategs que actualment són història viva de la festa berguedana.

Ahir, ho van explicar Mònica Garcia la regidora de Patum, Òscar Guijarro, cap de colla dels Nans nous i Jordi Selga, vocal del patronat i membre de la colla de la guita grossa. Els actes tindran lloc el dia 24 de novembre i serviran per commemorar el dotzè aniversari de la proclamació de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco. L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre a la Sala del Casino. Es fara la projecció de les entrevistes que s'han realitzat a aquets dos personatges. Hi expliquen les seves vivències a través d eles quals l'espectador pot fer-se una idea fefaent de com ha evolucionat la festa berguedana amb més projecció. Aquest material és l'arxiu que el consistori preservarà per utilitzar-ho al futur centre d'intrepretació de la Patum i com a document per conèixer la història de la celebració. Posteriorment hi haurà l'actaució musical de l'Escola Municipal de Música de Berga.