El Berguedà se suma al Dia per a l'eliminació de la violència envers les dones

Un any més, el Servei d´Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca i amb la col·laboració de diverses entitats i associacions berguedanes, dona el tret de sortida a la campanya de sensibilització i prevenció entorn al 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.

Segons fonts del Consell Comarcal del Berguedà, la campanya compta amb diferents activitats que tenen l´objectiu de sensibilitzar sobre la violència masclista i avançar cap a una societat més igualitària. Han recordat que aquests objectius ja es treballen durant tot l´any mitjançant accions comarcals però arriben al seu punt àlgid amb la commemoració del 25 de novembre.

Els actes començaran dimecres 22 de novembre, a Bagà, amb Veus de dones, un espectacle poètico-musical. Laura Luceño, a la guitarra i veu, estarà acompanyada d´Iris Hinojosa que recitarà diversos textos de dones berguedanes. Un cant a la llibertat i a la força de les dones.

Enguany, es continua amb el programa itinerant Conegudes (també) a casa, de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, que posa a l´abast dels municipis de la demarcació de Barcelona un conjunt de pel·lícules dirigides per cineastes catalanes.

El 23 de novembre a la biblioteca de Gironella a les 20h, es podrà veure Maria (y los demàs), amb dues nominacions als premis Goya. Es comptarà amb la participació de la directora Nelly Regueira.

A la biblioteca de Puig-reig, es podrà veure Júlia Ist, divendres 24 de novembre, a les 20,30h. La pel·lícula té participació berguedana. Premiada al Biznaga de Plata a la millor pel·lícula i millor directora Zonazine a Màlaga

Entre les novetats d´aquest any hi haurà el taller Prou sexisme, fem nostre el TRAP a càrrec de Las VVITCH. Es tracta d´un taller pràctic dirigit al públic juvenil, on els joves creen una lletra d´una cançó amb contingut relacionat amb les violències masclistes. Prèviament, es realitza un debat sobre la perspectiva de gènere a la cultura del trap i del hip hop. Aquest taller està finançat per la Diputació de Barcelona i es farà el 24 de novembre a Bagà i el 25 de novembre a l´Espai Jove de Puig-reig.

El diumenge, 26 de novembre, a les 17 h a la Sala del Casino de Berga, es farà el lliurament de premis de la setena edició del concurs Nosaltres també diem no a la violència, organitzat conjuntament entre el Consell Comarcal del Berguedà i l´Ajuntament de Berga.

Durant la campanya, també es realitzen diversos espectacles infantils, com conta contes, titelles. L´obra de teatre En peu, tanca els actes a Gósol, l´1 de desembre.

El Servei d´Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà anima a tothom a participar en les accions programades per seguir construint una societat berguedana més igualitària i lliure de violència envers les dones.

Totes les activitats es poden consultar aquí.