Berga perd Josep Maria Casals, 'Casalets'

Josep Maria Casals, conegut com el Casalets.

Josep Maria Casals, conegut com el Casalets. Arxiu/Dani Perona

Josep Maria Casals Montañà de 92 anys, més conegut com 'el Casalets' ha mort a l'edat de 92. El funeral tindrà lloc el dissabte 18 de novembre a les 12 del migdia a l'església parroquial de Berga.

Josep Maria Casals era molt conegut i estimat a Berga per al seva col.lecció d eisgnatures de personategs tant locals com forans i també per la sev aimplicació en nombroses entitat. L'any 1991 va rebre el Premi a la Cultura Popular. El 2014 la ciutat li va tornar a retre homenatge pels seus 90 anys. Aleshores Regió7 li va fer aquesta entrevista que reproduïm.