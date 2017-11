Josep Carreras exregidor de cultura

? Josep Carreras va ser el primer regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'actual període democràtic. Actualment té 81 anys. Un dels grans canvis que ha experimentat la festa ha estat la massificació. L'actual afluència no té res a veure amb la de la seva època com a regidor i menys encara amb quan ell era jove. «Quan tenia quinze anys es volia suspendre la Patum de dissabte perquè no hi anava ningú».