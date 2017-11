Els agenst rurals detecten un niu de vespa asiàtica a Avià

ARXIU PARTICULAR

El niu de ´Vespa velutina´ detectat al terme d´Avià ARXIU PARTICULAR

Els agents rurals han detectat un nou niu de vespa asiàtica ( Vespa velutina) al Berguedà. En concret, al terme d'Avià, en un arbre al costat d'una riera en una casa de pagès, segons ha confirmat a Regió7 Patrocini Canal, alcaldessa del municipi.

Aquest és el tercer niu que es detecta al Berguedà. El primer va ser a Guardiola de Berguedà i el segon a Berga.

Canal ha explicat que els agents rurals «ens han dit que se'n cuidaran». Probablement l'actuació serà com la de Berga, on els agents van introduir un verí a dins del niu i van matar les vespes. Aquests insectes són depredadors de les abelles que produeixen mel i són una amenaça per a l'apicultura.