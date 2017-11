Berga s'acomiada de Josep Maria Casals, el Casalets

L'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga ha acollit aquest migdia de dissabte el funeral per Josep Maria Casals Montañà, el Casalets, morts a l'edat de 92 anys. Casals va rebre el primer premi a la Cultiura Popular de Berga que va crear el consistori berguedà l'any 1981. I va estar implicat en nombroses entitats de la capital berguedanes des de la Colla Sardanista Cim d'Estella fins a l'agrupació Teatral La Farsa passant pel Club d'Escacs, entre moltes d'altres.

Josep Maria Casals era conegut per la seves faceta de caçautògrafs. Al llarg de la seva vida en va aplegar més de 4.000. A la seva col.lecció hi figuren estrelles com el cineasta Orson Welles que va sojornar a Berga quan rodava Campanadas a Mediancohe a Cardona o l'actriu Ava Gadner o personatges més propers com el que fou bisbe de Solsona Antoni Deig o el president de la Generalitat Jordi Pujol.

La seva singular col.lecció de signatures es preserva a l'Arxiu Històric d ela ciutat que al seu dia ja en va fer exposicions així com també de les seves col.lecions de cartells i programes. El Casalets també va donar a l'arxiu de la ciutat més de 7.000 negatius de fotografies de temàtica berguedana que va fer ell mateix, per exemple les de lla visita del dictador Franco a Berga el 1966,l entre d'altres.

La missa ha estat oficiada pel rector de Berga Marc Majà que ha destacat el paper de Josep Maria Casals com a dinamitzador de la vida associativa de Berga. A l'ofici religiós hi han assistir familiars, amics i representants de les diferenst entitats en les qu el finat havia estat vinculat.