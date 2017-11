Gironella, Guardiola i la Pobla demanen ajudes per a equipaments a la Diputació

Els ajuntaments de Gironella, Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet han demanat a la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa -que ahir, divendres, va visitar aquests municipis-, ajudes per dur a terme diferents projectes relacionats amb la millora d'equipaments i serveis municipals.

Gironella va plantejar a la presidenta de l'ens provincial projectes com dotar de climatització el pavelló esportiu o l'església vella, ampliar una aula de la llar d'infants, crear una caixa escènica per poder fer obres de teatre al Local del Blat o les millores de sanejament «urgent» als dos polígons industrials del municipi, segons va exposar l'alcalde, David Font.

A Guardiola de Berguedà, l'alcalde Josep Lara i els representants municipals li van demanar ajudes per obrir l'hostatgeria del restaurat monestir de Sant Llorenç. Aquestes temple ja va ser restaurat en el seu dia amb ajudes de la Diputació, que també hi posa la climatització. També ajudes per acabar la residència i centre de dia. A la Pobla de Lillet, l'alcalde, Vicenç Linares, va demanar a la presidenta de la Diputació ajuda per completar el finançament per dur a terme el projecte de restauració del xalet del Catllaràs, obra d'Antoni Gaudí, així com també els jardins Artigas, on el consistori vol intervenir, i la millora de carretera de la Pobla fins a Sant Jaume de Frontanyà.

Mercè Conesa va explicar que aquestes ajudes es podran demanar per 6 eixos (per exemple, equipaments, cultura, esports, mercats, entre d'altres) i que estaran dotades en el conjunt de Catalunya amb un fons de 30 milions d'euros. El proper 23 de novembre s'explicaran al Consell d'Alcaldes, que es reunirà en aquesta ocasió a Cercs.

Mercè Conesa va destacar els dos nous plans que la Diputació posa en marxa de suport als municipis, com el Pla de polígons industrials i el Pla de millora d'equipaments, als quals es destinen un pressupost de 30 milions. Aquests dos plans tenen com a finalitat «millorar les condicions de competitivitat econòmica a través de projectes vinculats a millores en els polígons industrials així com en el manteniment i projecció d'equipaments municipals».