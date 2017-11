El Berguedà participa als actes del Dia contra la violència a les dones

El Servei d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà, conjuntament amb els ajuntaments i amb la col·laboració de diverses entitats i associacions, dóna el tret de sortida a la campanya de sensibilització i prevenció de la violència contra les dones.

Segons fonts del Consell Comarcal del Berguedà, la campa-nya inclou diferents activitats que tenen «l'objectiu de sensibilitzar sobre la violència masclista i avançar cap a una societat més igualitària». Els actes començaran dimecres 22 de novembre, a Bagà, amb Veus de dones, un espectacle poètico-musical. Laura Luceño, a la guitarra i veu, estarà acompanyada d'Iris Hinojosa, que recitarà diversos textos de dones berguedanes. «Un cant a la llibertat i a la força de les dones».

Enguany, es continua amb el programa itinerant «Conegudes (també) a casa», de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, que «posa a l'abast dels municipis de la demarcació de Barcelona un conjunt de pel·lícules dirigides per cineastes catalanes».

El 23 de novembre a la biblioteca de Gironella, a les 8 del vespre, es podrà veure María (y los demás), amb dues nominacions als premis Goya. Hi haurà la participació de la directora Nelly Regueira.

A la biblioteca de Puig-reig, es podrà veure Júlia Ist, divendres 24 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre. Es tracta d'un film premiat amb el Biznaga de Plata a la millor pel·lícula i millor directora Zonazine a Màlaga.

Entre les novetats d'aquest any hi haurà el taller «Prou sexisme, fem nostre el trap», a càrrec de Las Vvitch. Es tracta d'un taller pràctic dirigit al públic juvenil «on els joves creen una lletra d'una cançó amb contingut relacionat amb les violències masclistes». Prèviament, es realitza un debat sobre la perspectiva de gènere a la cultura del trap i del hip-hop. Aquest taller, que està finançat per la Diputació de Barcelona, es farà el dia 24 de novembre a Bagà i el 25 de novembre a l'Espai Jove de Puig-reig.

El diumenge, 26 de novembre, a les 5 de la tarda a la Sala del Casino de Berga, es farà el lliurament de premis de la setena edició del concurs «Nosaltres també diem no a la violència», organitzat conjuntament entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga.

Durant la campanya, també es realitzen diversos espectacles infantils, com contacontes i titelles. L'obra de teatre En peu tanca els actes a Gósol, l'1 de desembre.

Fonts del servei d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà han animat «a tothom a participar en les accions programades per seguir construint una societat berguedana més igualitària i lliure de violència envers les dones».