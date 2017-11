La mostra comportarà restriccions de trànsit al carrer del Roser

La celebració de la Fira de la Xocolata i de la Ratafia comportarà diverses alteracions del trànsit, especialment del carrer del Roser, que es tallarà al trànsit de vehicles. El regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera, ha afirmat que «s'intentaran minimitzar les restriccions de trànsit a la zona del carrer del Roser després de les queixes que va fer arribar el veïnat al consistori» l'any passat. En aquesta ocasió, es prohibirà l'estacionament de vehicles al carrer del Roser i a la plaça dels Països Catalans a partir de les 7 del matí del divendres, 24 de novembre. Malgrat això, durant aquest dia es podrà circular per aquesta zona i es permetrà l'accés a la plaça dels Països Catalans a través del passatge de l'Arquitecte Porta.

Pel que fa a dissabte, 25 de novembre, no es podrà circular pel carrer del Roser, des de la plaça de la Creu fins al carrer Cervantes, ni es podrà accedir a la plaça dels Països Catalans, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. Únicament es permetrà l'accés als veïns i veïnes del carrer Capolat durant l'horari esmentat. Finalment, tampoc es podrà estacionar al carrer Cervantes, entre el carrer del Roser i el passeig de les Estaselles, ja que aquest tram estarà habilitat com a zona d'aparcament per als firaires,segont fonts municipals.