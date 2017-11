Guardiola completa el finançament per cobrir la pista poliesportiva

El govern de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà preveu completar el finançament per cobrir la pista esportiva del municipi i convertir aquest espai en una sala polivalent en aquest mandat, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde, Josep Lara (PDeCAT). Aquest és un dels projectes estrella de l'actual mandat.

El govern local ja té concedit un ajut de 300.000 euros provinents de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona. Però li manquen falten prop de 200.000 euros per arribar al mig milió que costarà l'actuació. Amb tot, actualment està acabant de redactar el projecte executiu de l'obra que definirà al 100% el cost de la intervenció.

Els treballs que es projecten consisteixen a cobrir la pista esportiva perquè, a més d'esport, s'hi puguin fer terme tota mena d'activitats culturals, lúdiques i festives com les de la festa major. Lara ha explicat que el municipi no disposa de cap espai polivalent per fer-hi aquestes activitats. I per celebrar, per exemple, les de la festa major «hem de llogar una vela que ens costa entre 8.000 i 10.000 euros», ha detallat l'alcalde.

El cost de l'obra «s'encareix» perquè es tracta d'una pista situada al costat del riu Llobregat i «per normativa hem de fer els fonaments amb uns micropilotatges», ha indicat el batlle guardiolenc. Això comporta un encariment.

El juliol del 2009 l'Ajuntament de Guardiola va haver de tancar d'urgència el pavelló esportiu del municipi per problemes estructurals, en concret tenia aluminosi i carbonatosi a les encavallades i els pilars de l'edifici. Es tractava d'un pavelló de més de 30 anys d'existència i construït a la dècada dels 60 del segle XX. Aquesta patologia va obligar, primer, al seu tancament preventiu per evitar riscos i, posteriorment, el seu enderrocament.

L'alternativa per pal·liar la falta del pavelló va ser l'adequació d'una pista poliesportiva a la zona. L'any 2012, Montserrat Ribera, que en aquell moment era l'alcaldessa, no descartava tornar a erigir un nou pavelló a Guardiola. Una obra que estimava que en aquell moment podia costar 600.000 euros. Ribera va explicar a aquest diari que volia fer un dar-rer intent per trobar finançament per construir un nou pavelló.

Tanmateix, la realitat ha estat que aquest projecte no s'ha pogut materialitzar mai en un municipi amb un cens de 897 veïns. El consistori ha optat, finalment, per cobrir l'actual pista esportiva. I fer que aquest nou espai cobert sigui polivalent i tant serveixi perquè s'hi puguin desenvolupar activitats esportives tot l'any (l'hivern a Guardiola pot ser rigorós i amb temperatures poc propícies per a segons quines pràctiques esportives) com també per portar-hi a terme les activitats que es fan al llarg de l'any al poble ja siguin lúdiques o festives. El batlle ha destacat que Guardiola no disposa de cap espai polivalent que pugui aplegar les activitats com les esmentades que s'organitzen al municipi.