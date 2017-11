Berga planta cara al sexisme entre els joves en l'oci nocturn

L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa aquest dijous una campanya en contra de les actituds sexistes entre els joves a l'oci nocturn de la capital berguedana.

Hi col.laboren associacions i entitats com La Bauma dels Encantats el Casal Panxo, els Castellers de Berga, el Grup de Colònies a Borredà, el grup d'escoltes Fent Camí,. El grup de joves de Santa Eulàlia i Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. I el bars El Celler, el Kóm, Cal Negre, La plaça, La General i el bar Dickens.

En una primera fase aquesta campanya té per objectiu la sensibilització que aquesta problemàtica existeix a Berga i en general «és inherent a la societat» educada en un model patriarcal i que «potser si s'haguessin fet campanyes com aquestes abans ara no hi hauria aquestes situacions» que volen jaudar a evitar ha explicat la regidora Mònica Gracia en la presentació de la campanya aquest dijous. En paraules de la tècnica de Joventut Janina Vilana, Berga vol «una nit jove que sigui divertida, fresca, saludable, sense sexisme i igualitària».

Aquesta iniciativa de l'àrea de Joventut i Drets Socials de l'Ajuntament de Berga porta per lema «Vull la nit! Festes no Sexistes». Vol fer veure que «hi ha situacions que no són normals» ha explicat Mònica Garcia. Consta de sis imatges en posa gots que tindran els bars que s'han adherit a la campanya amb il.lustracions de Mar Guixé i els següents lemes relacionats amb l'eslògan. 'Com vull' -«una noia es pot vestir com vol sense perill de ser jutjada»-; 'Quan vull' -«una persona no dóna consentiment per a una relació sexual per haver begut alcohol»-; 'Amb qui vull' -«no s'ha de jutjar per les tendències i preferències sexuals de cadascú»-; 'Perquè vull' -«la dona decideix ella mateixa»-, 'No vull' -«un no és clarament un no»-; 'Sí vull' -«el cos és de cadascú-.

#VullLaNit

El material de marxandatge d'aquesta campanya consisteix en els esmentats posa gots, bosses. També es posaran pancartes i s'ha creat l'etiqueta #VullLaNit.

El regidor Ivan Sánchez ha explicat que el dia 2 de desembre es farà una obra de teatre «participativa» . El 9 de desembre de 2/4 d'1 fins a 2/4 de 3 la matinada a la plaça de Sant Joan, aprofitant que aquest espais està ala zona d'oci nocturn de Berga hi haurà una vela informativa on es repartiran bosses de la campanya i també hi haurà un Dj. Per enguany també s'ha encarregat la composició d'un reggeton antimasclista al músic Xentu que es donarà a conèixer a través de les xarxes socials. Es presentarà el 9 de desembre. El regidor Sánchez ha explicat que aquest estil musical «està associat a lletres que són un insult» contra les dones. I d'aquí que s'hagi optat per donar-li la volta i fer-ne una «lliure de sexisme». La campanya continuarà amb d'altres accions el 2018.

La tècnica Dolors Vargas ha explicat que abans de l'arrencada de la campanya s'ha fet formació als agents socials que hi col.laboren «perquè prenguessin consciència de les conductes sexistes» que en general , moltes vegades «són invisibles» als ulls de la societat i estan socialment «normalitzades».