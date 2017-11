Escolta el Trap feminista que han fet els alumnes de l'institut Alt Berguedà

Més de trenta alumnes de primer de batxillerat de l´institut l´Alt Berguedà a Bagà han realitzat aquest divendres un taller de Trap inclòs dins dels actes que organitza el Consell Comarcal del Berguedà i els consistoris per fomentar la igualtat de gènere. La Gala i el Gerardo, dos joves barcelonins que formen el duet Las Vvicth, han estat els encarregats de dirigir-lo.

L´activitat ha començat amb una primera part teòrica per parlar de diferents estils musicals. A la segona part del taller els joves han fet una lletra amb una base rítmica de trap amb l´estil directe i repetitiu del trap i en castellà i enfocat en la defensa del feminisme: «Yo hago lo que quiero para algo soy mía/Yo no quería y él ya lo sabía/ Me tienes que respetar igual que a tu tía/ Estoy hasta el coño de tu chulería/ Pues cada día es la misma tontería».

Si vols escoltar el seu treball, ho pots fer en l'àudio inferior.