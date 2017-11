Les botigues berguedanes s'apunten als descomptes del Black Friday

Un bon nombre de botigues de roba i complements, òptiques i sabateries de Berga s'uneixen a la iniciativa Black Friday. Sobretot hi han participat botigues que pertanyen a franquícies, perquè "els hi ve donat", com declara el regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera, i com és el cas de la botiga La Charanga del passeig de la Pau berguedà, que valora el Black Friday positivament. Anant cap al carrer Major, a la sabateria Les Novetats també segueixen la campanya de les altres botigues del mateix nom, i els hi ha anat "prou bé", en paraules de les seves treballadores.

Les botigues de moda, complements i puericultura Mayka, també del carrer Major, han fet promocions, però afegeixen que "cada botiga fa el que vol. Hi ha gent que ho fa un dia, però també n'hi ha que ho fan dos... I de fet, crec que no val la pena fer-ho, perquè aquí la gent no es llença tant i tampoc som tants com a Estats Units", declara la seva responsable. En canvi, la responsable de Golo Golo Mònica Gonzàlez afirma que a la gent "els agraden els descomptes. Són més reticents amb Halloween que amb el Black Friday". La botiga de la plaça dels Països Catalans han desenvolupat promocions de dilluns a dijous i sobretot els dies centrals, divendres i dissabte.

Tornant al passeig de la Pau, Gemma Sobrevias, de la Patumaire, explica que "fa dos anys que fem la campanya, però només amb la línia de videojocs, que ens ve de cadena". Pel que fa a les vendes, "n'anem venent però la gent encara va tranquila perquè falten dies per nadal", continua Sobrevias, que desenvolupa la promoció del 23 al 27 de novembre. Des de l'ajuntament no tenen constància de cap acció conjunta dels comerços de Berga, seguint les paraules del regidor Francesc Ribera.