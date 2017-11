Els adolescents dels instituts del Berguedà diuen no a la violència

La setena edició del concurs Nosaltres també diem no a la violència, convocat pel Consell Comarcal del Berguedà, va repartir ahir diumenge a la sala El Casino els tres primers premis de la modalitat vídeo. Tres grups d'alumnes de quart d'ESO de l'Escola Vedruna de Berga, l'institut Pere Fontdevila de Gironella i l'institut Guillem de Berguedà van rebre els tres primers premis, corresponents a diplomes i vals de descompte en diversos establiments dels quatre municipis participants: Berga, Bagà, Gironella i Puig-reig.

La regidora de Cultura, Patum i Esports, Mònica Garcia, va donar importància al llenguatge del concurs. «Vosaltres domineu les noves tecnologies, tant pel que fa a l'audiovisual com al disseny de cartells», explicava abans de començar l'entrega de premis. Josep Lara, conseller comarcal d'Atenció a les Persones, valorava que els adolescents «s'asseguin, reflexionin sobre què és la violència de gènere i en facin audiovisuals. No hi ha res millor que una imatge per posar el problema sobre la taula».

Entre parlaments i entregues de premis, la performance de Bel Zaid, amb el monòleg Lulú i el no res, parlava del temps, del mòbil i del control que pot exercir la parella sigui per la via que sigui. Finalment, i amb l'ajuda de dos estudiants, va crear una imatge, una escena concreta de violència domèstica. Les joves i adultes assistents van participar-hi afegint frases com «si no em respectes, me'n vaig» o «sóc lliure» per fer front a la situació de violència masclista.



Premiats



Dels quinze vídeos presentats, l'audiovisual Calla!, d'alumnes de l'escola Vedruna de Berga, s'ha emportat el primer premi. Mònica Garcia i Josep Lara van donar el primer premi a Laia Fígols, Paula Galobart, Èric Masip, Pau Guitart i Miquel Mulero. El segon premi ha estat per a l'obra Un passat de violència, d'alumnes de l'institut Pere Fontdevila de Gironella. El tercer premi ha estat atorgat a l'equip d'estudiants de l'institut Guillem de Berguedà, creador del curt Viu la vida amb color, no és grisa. Els audiovisuals es publicaran al web del Consell Comarcal en els propers dies.



Adolescents



La participació del jovent va anar en augment durant l'estona que va durar la cerimònia. La regidora de l'Ajuntament berguedà Mònica Garcia va dir als estudiants presents que «vosaltres prendreu les regnes d'aquesta societat, i és important que cada dia hi siguem», assenyalant la perseverança necessària per afrontar un conflicte present «tots els dies de l'any». El conseller comarcal Josep Lara afegia que la violència «no és només picar, és discriminació, i moltes coses més». És per això que el concurs «Nosaltres també diem no a la violència» va enfocat als adolescents.

A part de la secció de vídeo, una de les novetats de la setena edició del certamen és el concurs de cartells. Dels vint-i-cinc participants, n'han sortit quinze finalistes que estan penjats a l'entrada del Casino berguedà i ahir al vespre encara estaven oberts a votació popular. Els guanyadors se sabran el dia 1 de desembre.

Núria Mariano, organitzadora del concurs per part del Consell Comarcal del Berguedà, va explicar que enguany s'ha treballat amb dos tallers portats a terme durant el mes d'octubre als instituts. «Es va oferir una xerrada-debat sobre l'amor romàntic amb els alumnes, i els instituts també van rebre la visita d'una dona que ha patit violència de gènere i els ha explicat la seva història en primera persona». Els estudiants van poder treballar amb els audiovisuals i els cartells, i els van presentar al voltant del 20 de novembre, segons explica Mariano.

El concurs forma part de la campanya de sensibilització i prevenció que el Servei d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà ha proposat al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.