Gironella tindrà la primera estació d'autobusos del Berguedà el 2019

Gironella tindrà la primera estació d'autobusos del Berguedà l'any 2019. Serà així atès que Berga no ha aconseguit fins ara tirar endavant aquesta obra malgrat que fa almenys dues dècades que ho intenta i l'obra ha estat inclosa en diferents plans de transport de viatgers de Catalunya.

Segons ha fet públic aquest dilluns el govern i ha confirmat a Regió7 l'alcalde David Font, han arribat a un acord amb el departament de Territori i Sostenibilitat (TES) per fer aquest actuació. Costarà 400.000 euros que pagarà al 100% la Generalitat segons han confirmat fonts del TES. El consistori també ha arribat a un acord amb la propietat dels terrenys per l'expropiació. Si le sprevisiosn es compleixen l'obra hauria d'entrar en servei el 2019 i suposarà "una millora de la infraestructura".

L'estació d'autobusos es construirà on antany hi havia hagut la del Carrilet a l'Avinguda Catalunya. L'alcalde David Font ha explicat a aquest diari que «s'ha buscat la simbologia de fer-la on hi havia hagut la del carrilet per recuperar la història».

A hores d'ara la Generalitat està redactant el projecte d'aquesta obra. L'acord pel qual el TES impulsarà aquesta actuació es va prendre en una reunió celebrada el 22 de novembre entre l'alcalde David Font i el secretari de Territori i Mobilitat, Ricard Font, el director General d'Infraestructures i Mobilitat, Xavier Flores, i el subdirector General d'Infraestructures, David Prat.

Es previst que el projecte estigui redactat la primavera del 2018 i que les obres estiguin enllestides el 2019.

L'Ajuntament de Gironella es farà càrrec de l'expropiació dels terrenys que ocupa tot el projecte d'urbanització, que són propietat d'ADIF. Fonts municipals han indicat que «amb converses amb l'empresa pública, s'ha establert donar inici a l'expedient d'expropiació forçosa amb acord de preu, que serà proper als 195.000 euros».

L'estació tindrà capacitat perquè hi coincideixen simultàniament dos autobusos en cada sentit ha explicat l'alcalde. «Serà una construcció similar a la de l'estació de Navàs» ha indicat Font.

La nova estació forma part del projecte d'urbanització de la Plaça de l'Estació de l'Ajuntament de Gironella, que té un cost total de 1.225.838 euros. Inclou la creació d'aquesta estació d'autobusos i la reconstrucció de la Plaça de l'Estació. A banda del finançament que aporta la Generalitat, l'obra ja compta amb una aportació de 350.000 euros de la Diputació de Barcelona, i de 216.000 euros de l'empresa GESDIP SAU, propietari del terreny annex a l'estació.