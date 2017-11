Berga acull una jornada d'educació no sexista per a nens i famílies

L'escola Santa Eulàlia de Berga acollirà dissabte, a partir de les 10 del matí, la festa Eduquem en igualtat, amb una doble finalitat: donar a conèixer el projecte de coeducació del Consell Comarcal del Berguedà i aprofundir en l'educació en igualtat apropant eines i models per fer efectiva la coeducació també a les pròpies llars.

Durant tot el matí es realitzaran activitats pensades perquè els pares i mares puguin participar als tallers mentre els nens i les nenes participen en les activitats de conta contes no sexistes, malabars o titelles. Concretament, les famílies podran realitzar els tallers sobre coeducació a casa i un altre per a la tria de joguines no sexistes. Durant el matí, també es podrà ajudar el Valentí Gubianas a pintar el mural del projecte de coeducació "Ni fades ni prínceps". La festa està oberta a tots els públics i als infants de tots els centres de la comarca i les seves famílies.

Tal i com ha recordat a Regió7 Núria Mariano, tècnica de l'àrea d'Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà, l'ens comarcal, amb la col·laboració dels municipis de la comarca i de la Diputació de Barcelona, porta a terme el projecte de coeducació des del 2015. Es tracta d'un projecte dirigit als centres de primària i a les seves famílies i que enguany, a més, s'ha ampliat a les escoles bressol. La finalitat del projecte és esdevenir un recurs de coeducació realment pròxim als infants i a les seves famílies, a l'aula i a dins de casa, que ajudi a reflexionar i a transmetre valors d'igualtat social entre dones i homes.

El projecte Ni fades ni prínceps, que és com s'anomena, engloba totes les actuacions dirigides als infants i a les seves famílies en l'àmbit de l'educació no sexista. Aquest curs, s'estrena nova imatge, creada per l'il·lustrador Valentí Gubianas. En el marc del projecte programa es porten a terme un seguit d'actuacions com els tallers de contes no sexistes, les maletes de coeducació. amb material per treballar a les aules durant un temps determinat o les maletes viatgeres, amb llibres per als infants que comencen a llegir amb l'objectiu que els treballin amb família. De manera complementària, s'ha elaborat el material pedagògic "Guia per a la tria de contes no sexistes" i s'han realitzat diverses accions formatives dirigides al professorat.

El proper pas, segons Mariano, és aconseguir que aquesta feina tingui continuïtat amb propostes que es facin els mateixos centres. "Volem que el treball fet en els darrers anys s'ampliï i que els mateixos docents o les famílies creïn els seus projectes i facin aportacions per fer més gran la tasca que ja s'està fent des del Consell Comarcal", ha dit. "Nosaltres evidentment, podem donar el suport necessari a través de formacions o amb la recerca del material", ha afegit.